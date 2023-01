«La tragédie des hommes accroupis» (368 pages) est un roman d’amour improbable, mais qui cache la réponse à beaucoup de questions politiques nationales ou internationales. Cet ouvrage permet à Amadou Tidiane Traoré de partager avec le lectorat plus de 35 ans d’expérience au sein des grandes organisations dédiées au développement. Publié par la maison d’édition «Cauris livres» (sorti le 10 novembre 2022), l’ouvrage a été dédicacé le 16 décembre 2022 à la librairie «Autour du livre» du Quartier du fleuve.

Une histoire d’amour en lieu et place d’une conférence internationale pour le financement des routes d’un pays africains ! Sa préparation, ses participants, son déroulement, les questions soulevées par un tel projet pour le continent africain, l’inefficacité des grands projets de développement initiés en faveur du continent… Voilà la trame de «La tragédie des hommes accroupis» ! Un roman d’Amadou Tidiane Traoré publié le 10 novembre 2022 par «Cauris livres» dédicacé le 16 décembre 2022 à la librairie «Autour du livre» du Quartier du fleuve

Un ouvrage engagé qui met en relief les limites de la coopération de développement. Tel un «SOS», l’ouvrage vise à attirer l’attention sur un autre processus de développement. D’ailleurs, en publiant ce livre, l’auteur affiche sa volonté de séduire un public de non-initiés maintenu dans l’ignorance. La tragédie des hommes accroupis» s’adresse donc à un public de non-avertis. D’où sa préférence pour le style romanesque au lieu d’un essai qui aurait certainement été cantonné dans un cercle politique. «Les spécialistes savent déjà la réalité depuis très longtemps», a souligné Amadou Tidiane Traoré pour justifier son choix rédactionnel.

Pour lui, la meilleure voie du développement pour l’Afrique est celle que les Africains vont tracer eux-mêmes avec la conviction qu’ils ne peuvent et doivent compter que sur leur propre force pour se développer. Pour l’auteur, ce livre est un partage d’expérience sur le processus de la coopération et du développement. Il met à nue l’inefficacité de l’aide au développement au grand dam de nos gouvernants et de leurs partenaires.

Envahi chaque année par de grandes missions de coopération pour le développement depuis les indépendances, le continent est curieusement toujours à la traîne malgré les nombreux concepts expérimentés à son chevet. A travers ce roman, l’auteur veut amener le Malien voire l’Africain lambda à se poser des questions en mettant en évidence des faits réels tirés de son brillant parcours au sein des grandes organisations de coopération internationale de part le monde.

Bénéficiant d’une bonne expérience et des compétences en la matière, Amadou Tidiane Traoré est un fonctionnaire retraité de l’Union européenne (UE) avec 35 ans de services dûment rendus. Journaliste de profession (pendant 15 ans pour le courrier ACP-UE), il a couvert des programmes et projets de développement de la commission européenne dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du pacifique. Et par la suite, il a été sollicité pour contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de coopération de l’UE.

Disponible dans la librairie «Autour du livres», au quartier du fleuve (près de la banque UBA), ce livre est notamment disponible dans les supermarché Shopreate, à «Cauris livres», dans les boutiques des stations Shell de la capitale et dans les librairies Larousse, Harmattan, Grand hôtel, Je lis j’écoute, Papeterie de l’amitié.

Il est vendu à 8.000 F CFA pour le grand plaisir des passionnés du livre et des grands esprits toujours en quête de savoir !

Sory Diakité

