A l’instar des expositions précédentes, le ministère des Affaires étrangères du Japon a invité la République du Mali par note verbale n°1337/E-PL en date du 18 décembre 2020 à prendre part à l’Exposition Universelle de 2025 (EXPO 2025 OSAKA). Faisant suite à cette lettre, notre pays a confirmé sa participation et vient de désigner à travers le ministère de l’Industrie et du Commerce un commissaire général en la personne de Massoudou Cissé, actuel directeur général de l’Agence pour la Promotion des Exportations (Apex) pour préparer la participation de notre pays à ce rendez-vous planétaire.

Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain”, c’est le thème qui sera au centre des échanges de l’expo 2025 Osaka, Kansaï Japon. En portant leur choix sur ce thème, il s’agit pour les organisateurs de réfléchir aux modes de vie que nous souhaitons pour nous-mêmes et aux moyens de mettre pleinement en valeur notre potentiel. Cette tribune entend également stimuler la coopération de la communauté internationale pour concevoir une société durable capable de soutenir les aspirations de chacun en matière de modes de vie. En d’autres termes, l’Expo confrontera pour la première fois chacun à la question simple et directe : “Quel mode de vie pour être heureux?”. Une interrogation qu’il convient de scruter au regard de l’époque dans laquelle se tiendra l’Expo, c’est-à-dire à l’heure où l’on est confronté à de nouveaux défis sociaux liés aux disparités économiques croissantes et à l’aggravation des tensions, et où, en même temps, on assiste à des progrès technologiques et scientifiques rapides dans des domaines variés. Notamment l’intelligence artificielle ou les biotechnologies qui entraînent des évolutions irréversibles pour l’humanité, par exemple l’allongement de l’espérance de vie.

Pour approfondir la discussion sur la “vie” en tant que pilier central du thème de l’Expo, trois sous-thèmes ont été établis : Sauver des vies, Inspirer des vies, et Connecter des vies.

Quant à notre pays, qui prendra part à ces assises, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed a désigné un commissaire afin de jouer le rôle d’interface avec les organisateurs. Ainsi, son choix a porté sur l’actuel Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Mali (Apex) à savoir Massoudou Cissé, un ingénieur environnementaliste qui a fait ses humanités aux Etats Unis avant de retourner au bercail pour servir son pays notamment à la Primature comme Chargé de mission avant de débarquer à l’Apex comme Directeur général. A ce poste, il a donné une seconde vie à cette agence à travers plusieurs projets et programmes.

Dans cette perspective, les actions réalisées dans le cadre de la participation malienne à cette exposition ont porté d’une part, sur le choix du sous-thème “Sauver des vies” et sur une ébauche d’exposition thématique sur le développement du potentiel économique, culturel, artistique comme moyen de lutte contre la faim et sauver des vies envoyée aux organisateurs pour annoncer les concepts clés du projet d’exposition du Mali à l’Expo 2025 Osaka. Et d’autre part, le pavillon de type C a été sélectionné, avec une surface d’exposition d’une dimension de 144m² pour exposer le contenu du projet d’exposition du Mali à cet rendez-mondial.

Il convient de souligner que la première réunion des participants internationaux est prévue du 21 au 28 octobre 2022 à OSAKA (JAPON) ce, pour partager toutes informations et orientations nécessaires pour permettre aux pays participants d’avancer dans les préparatifs de leur participation à l’Expo 2025 Osaka. Aussi, il convient de rappeler que l’objectif de la participation de l’Apex-Mali à l’Expo 2025 Osaka vise à promouvoir l’offre de biens et services maliens à travers les réunions et rendez-vous d’affaires, qu’elle pourrait organiser tout au long de l’évènement, en veillant à ce que le Mali capitalise sur chaque instant passé à Osaka, afin de transformer les rencontres en de réelles opportunités de développement des échanges commerciaux. Aussi, cet espace sera une tribune pour renforcer les liens de coopération avec le Japon et les autres pays participants, en vue d’explorer de nouveaux modes de coopération dans le domaine du commerce.

Egalement, il est attendu de cette participation, le renforcement des liens de coopération avec le pays hôte et les autres pays participants, la signature des accords de coopération avec le Japon et les autres pays partenaires ; l’identification des débouchés et opportunités de marchés pour les produits maliens et la promotion des dix (10) filières retenues dans la stratégie nationale de développement des exportations.

Notons que notre pays a fait une brillante participation à l’expo 2020 qui s’est déroulée à Dubaï. Kassoum THERA

