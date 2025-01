Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) démarre cette année sous le signe de l’excellence et de la diversité pour le cinéma malien. Le ministre en charge du département de la Culture, Mamou daffé, a félicité le CNCM et l’ensemble des acteurs du 7e art pour leur participation.

Pour sa 29e édition, prévue du 22 février au 1er mars 2025, le Mali s’impose comme l’un des grands acteurs de cet événement cinématographique emblématique, avec 11 films en sélection officielle dont deux dans la catégorie long-métrage fiction, catégorie en compétition pour l’Étalon du Yannenga et la nomination de deux de ses figures majeures comme présidents de jury.

Les 11 films maliens sélectionnés couvrent une variété de catégories, allant des longs métrages de fiction aux documentaires, en passant par les courts métrages et les films d’animation. Parmi eux, on retrouve des jeunes réalisateurs confirmés tels que Fousseyni Maiga, avec son dernier chef-d’œuvre : « Fatow ».

Le Mali marque également des points dans la catégorie des nouveaux talents, avec des réalisateurs émergents, dont les œuvres apportent un souffle nouveau au cinéma malien.

Deux présidents de jury maliens à l’honneur

En plus de cette sélection remarquable, le Mali se distingue par la nomination de deux présidents de jury. Le cinéaste légendaire Souleymane Cissé, déjà primé à plusieurs reprises au FESPACO, dirigera le jury de la compétition des longs métrages de fiction. De son côté, Fousseyni Diakité du Groupe Walaha, un autre connaisseur du cinéma présidera le jury des films d’écoles.

Ces nominations reflètent la reconnaissance internationale du savoir-faire et de l’expertise des artistes maliens dans le domaine du cinéma.

Après une période marquée par des défis liés à la production et à la distribution, le cinéma malien semble vivre une véritable renaissance ces dernières années. Soutenu par des partenariats privés-privés, le secteur attire de plus en plus d’attention. La présence massive du Mali au FESPACO 2025 témoigne de cette dynamique positive.

Le FESPACO reste une plateforme essentielle pour la promotion du cinéma africain. Cette édition 2025 promet de célébrer la richesse culturelle du continent tout en offrant aux talents maliens une opportunité unique de briller. Les regards sont désormais tournés vers Ouagadougou, où le Mali semble prêt à écrire une nouvelle page de son histoire cinématographique.

Le rendez-vous est donc donné pour célébrer, applaudir et soutenir les artistes maliens qui continuent de faire rayonner la culture du pays à travers le 7e art.

Le ministre en charge de la Culture, Mamou Daffé, s’est félicité de ce record de films maliens.

Mamou Daffé félicite le Centre national de la cinématographie du Mali (CNCM) et l’ensemble des acteurs du cinéma malien pour cette participation qu’il espère portera ses fruits à l’aune de l’année 2025, décrétée l’année de la Culture.

