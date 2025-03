Les trophées FESPACO : « Celebrities Days » sont une célébration des figures emblématiques du cinéma africain. Chaque année, des artistes et acteurs clés du 7ᵉ art sont honorés lors d’une prestigieuse soirée de gala en marge du FESPACO. Pour cette 5ᵉ édition, Fousseyni Diakité, président du Groupe Walaha, et Viviane Sidibé, actrice de renom, ont été récompensés pour leur engagement exceptionnel dans le domaine culturel.

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) s’est imposé comme l’événement incontournable du cinéma africain. A chaque édition, il met en lumière les talents du continent à travers diverses distinctions. Parmi elles, les Célébrities Days – Trophées FESPACO sont devenus un rendez-vous phare, célébrant ceux qui ont marqué l’histoire du 7ᵉ art.

C’est dans ce cadre que, lors de la 5ᵉ Nuit des Celebrities Days, fetée le dimanche 23 février 2025, Fousseyni Diakité et Viviane Sidibé ont reçu leurs trophées de reconnaissance. M. Diakité a notamment été distingué pour son Programme Anwkaso – Marketing Territorial Mali, reconnu comme « le programme culturel de l’année au Mali, avec une vision élargie aux pays voisins ».

Fousseyni, un architecte de la culture et de l’innovation

Mais qui est Fousseyni Diakité ? Qualifié d’”alchimiste des cultures et des idées”, il est à la fois économiste de formation, entrepreneur culturel et stratège en communication. « Véritable architecte de la créativité, il s’investit dans des projets liant culture, innovation et impact social ».

A son actif : Le Festival AG’NA, l’un des plus grands événements de cinéma et musique au Mali, connu pour sa prestigieuse Cérémonie des Nianan.

Université de Vacances, un programme dédié à la formation des jeunes aux métiers émergents et créatifs.

Marketing Territorial Mali – Anwka So, une initiative visant un développement local inclusif. Le Réseau « Kuruni », une plateforme fédérant les centres culturels du Mali. Et enfin, le Groupe Walaha, un laboratoire d’idées fusionnant culture et technologies pour transformer les communautés.

Homme d’action et visionnaire, Fousseyni Diakité prouve que culture et innovation sont des leviers puissants pour un avenir durable et inclusif.

Viviane Sidibé, une reconnaissance émouvante

Très touchée par cette distinction, Viviane Sidibé a déclaré : « C’est un honneur d’être reconnue pour ma carrière d’actrice dans un événement aussi prestigieux. Etre célébrée aux côtés de grandes figures du cinéma et de l’audiovisuel africain est une immense fierté. Je remercie chaleureusement les organisateurs pour cette belle initiative qui met en lumière les hommes et les femmes de la culture africaine ».

Elle a également exprimé sa gratitude envers l’Association des femmes de l’image du Mali (AFIM) pour son soutien constant.

Par le passé, Celebrities Days a célébré des icônes du cinéma africain telles que Gaston Kaboré, Souleymane Cissé, Idrissa Ouédraogo et Aissa Maïga. Ces trophées ne se contentent pas de récompenser l’excellence et la longévité, mais mettent également en lumière l’influence de ces personnalités sur la nouvelle génération de cinéastes africains.

Chaque année, la remise des Trophées FESPACO donne lieu à une soirée élégante où glamour, histoire et passion du cinéma se rencontrent. Entre discours inspirants, performances artistiques et moments de reconnaissance, cette cérémonie célèbre l’excellence et la diversité du cinéma africain.

Ainsi, les Trophées FESPACO – Celebrities Days ne sont pas seulement un hommage au passé, mais un moteur de motivation pour les talents émergents et un levier pour propulser le cinéma africain sur la scène mondiale.

A.S.

Commentaires via Facebook :