La ville de Koulikoro se prépare à vibrer au rythme de la 6e édition du Festival AG’NA, un événement culturel d’envergure qui se tiendra du 4 au 12 avril 2025. Cette nouvelle édition débutera en grande pompe avec la cérémonie des « Nianan Ag’Na » à Bamako, le 4 avril au CICB avant de s’installer à Koulikoro pour une semaine de festivités mêlant cinéma, musique et innovation.

Organisé par le Groupe Walaha en collaboration avec Essakane Production, le Festival AG’NA ambitionne de valoriser la culture malienne tout en stimulant le développement économique local. En mettant en lumière les industries créatives et numériques, il s’inscrit dans une dynamique de modernisation et d’ouverture au monde, offrant ainsi une plateforme aux talents émergents et confirmés.

Avant de s’installer à Koulikoro, se tiendra à Bamako, la 2e cérémonie des NIANAN-AG’NA, au CICB. Au cours de laquelle cérémonie qui verra la participation du monde du 7e art, bref de la culture en général, plusieurs trophées seront décernés aux hommes et femmes qui se sont illustrés dans le secteur de l’industrie cinématographique.

Bref, cette édition 2025 promet une programmation riche et diversifiée, faisant la part belle au cinéma et à la musique. Le public pourra assister à des projections de films, des concerts, ainsi qu’à des panels et ateliers dédiés aux industries culturelles et créatives. Un accent particulier sera mis sur l’impact du numérique, explorant son rôle dans la transformation culturelle et économique du Mali.

Un tremplin pour l’émergence des talents maliens

Bien plus qu’un simple festival, AG’NA se veut un véritable levier de développement. En mettant en avant les jeunes créateurs, réalisateurs et musiciens, il contribue à la promotion des talents locaux et à la dynamisation du secteur culturel. Par cette initiative, Koulikoro s’affirme comme un pôle culturel et économique, attirant un public toujours plus large et diversifié.

Avec cette nouvelle édition, le Festival AG’NA confirme son ambition de devenir un rendez-vous incontournable au Mali et en Afrique de l’Ouest. Un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés de culture et d’innovation !

Yaye Astan Cissé

