Le lancement officiel des travaux des activités de la 2ème édition s’est déroulé le samedi dernier à Lafiabougou sous la présidence du président d’honneur de la fondation M. Diadié Sangaré, en présence du maire de la Commune IV. Etaient présents à cette cérémonie, Aly Nouhoum Diallo, ancien président de l’Assemblée nationale, l’ambassadeur de l’Inde au Mali S. E. Anjani Kumar, entre autres.

Les héritiers de feu Ali Farka Touré veulent perpétuer ses œuvres artistiques à travers sa fondation. Celle-ci est désormais gérée par son fils vieux Farka Touré, qui a organisé ce festival sous le thème « la résilience à travers la culture ».

Dadié Sangaré, a salué tous ceux qui se sont investis pour la relance de cette rencontre culturelle. Il a rappelé les valeurs défendues par feu Ali Farka Touré avant de parler des initiatives de la création de la fondation. Il a expliqué l’idée de la promotion de la culture qui ne date pas d’aujourd’hui.

En effet, conscient de ce lourd héritage à défendre, amis, proches collaborateurs et la fondation Ali Farka Touré avec à sa tête son fils Vieux Farka Touré ont respecté la mémoire de ce panthéon de la musique mondiale avec une première soirée d’hommage marquée par les prestations des troupes traditionnelles du nord, du centre et du sud du Mali.

Animé dans les différentes langues nationales peulh, sonhrai, tamasheq et bambara et avec des jeunes talents de la guitare et de la scène musicale, la présence notoire et l’allocution en bambara de son Excellence Anjani Kumar, ambassadeur de l’Inde et de sa famille ont témoigné de la grandeur de cet homme d’histoires sur lequel le monde ne finira jamais d’apprendre. Ainsi vieux Farka Touré rappelle que son père a posé plusieurs actions positives dans sa ville natale pour le grand bonheur des habitants.

Hamady Sow

