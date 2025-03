By

La conférence inaugurale de Faso Baro Kènè/ Maaya Ni Danbé Kènè a eu lieu à Koulikoro ce 25 mars 2025, dans la grande salle du gouvernorat, sous la conduite du Ministre l’Artisanat, de la Culture de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme.

Faso Baro Kènè/ Maaya Ni Dambe Kènè désigne un espace de débat et d’éducation à la citoyenneté. Une initiative prise par le Ministère de l’Artisanat, de la Culture de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé.

Placée sous le thème « Maaya ni Danbé pour une culture de Malikura » elle a pour but de créer un cadre d’échanges entre les citoyens sur les valeurs fondamentales, le respect de la dignité humaine, et la promotion du vivre ensemble dans notre société.

La conférence a été animée par Mamou Daffé le Ministre de la Culture, et trois invités : Mamady Keita, le président du Mouvement N’ko, Bakoroba Diabaté, et Bourama Soumano, griots traditionnalistes.

Le Ministre l’Artisanat, de la Culture de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme se dit très honoré de la présence massive des acteurs. « Cet espace va contribuer à la promotion de la paix et la réconciliation. Car il va rapprocher les populations aux décideurs. C’est un moment de communion entre les différentes couches de la société, les services techniques, les traditionnalistes et toutes les disciplines. Nous sommes très contents du bon déroulement de l’activité, car toute la causerie s’est passée en bambara. Je salue toutes les personnes qui se sont engagés pour l’évènement. »

Lors de la conférence, les 3 invités ont étayé des valeurs des 4 grands empires du Mali, les chartes et les histoires. Mamadi Keita lors de son intervention a invité le peuple à faire l’union en continuant à garder précieusement le cousinage à plaisanterie. Car selon lui, nos jeunes ont une faille en matière de connaissances de nos coutumes, de notre identité. « Nous devons nous ressourcer avant de partager notre culture. Il faut cultiver la tolérance en soi, et préserver le cousinage à plaisanterie. Car c’est un instrument qui permet de maintenir une belle harmonie entre les ethnies. »

La conservation de la culture au Mali devient difficile pour cette nouvelle génération. Bakoroba Diabaté lors de son intervention a parlé de l’importance de la conservation de la culture. « L’amour d’un pays doit tout présider. Il faut connaître ses valeurs, en abandonnant les valeurs occidentales. Nous devons veiller à conserver notre culture, elle est notre identité. »

La conférence inaugurale a mis en lumière les valeurs culturelles indispensables à appliquer pour être un bon conservateur de sa culture et ses valeurs.

‘’Le Maaya’’ signifiant vertu selon Bourama Soumano est l’un des éléments incontestables pour le vivre ensemble. « Le Dambé doit regrouper 5 principes à savoir : connaître son origine, respecter le droit d’aînesse, avoir la dignité, faire mieux que l’autre et garder l’humilité. Ces vertus sont toutes plus ou moins présentes dans toutes les localités du Mali. Nous devons cultiver ces principes en nous, et les garder précieusement pour notre génération à venir. ».

Cette première activité a débuté dans la cité des Meguetans, mais fera le tour de toutes les régions du Mali afin de mieux inculquer les bonnes valeurs et les préserver pour les générations à venir.

Marie Dembélé

