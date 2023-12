Koutiala : La 4e édition du Sékan célèbre la cohésion sociale

« Paix et cohésion sociale » était le thème de la 4e édition du festival Sekan, tenu à Koutiala du 15 au 16 décembre 2023. Cette édition, organisée par l’association Koulé Arts, a enregistré la participation de beaucoup de personnalités et d’acteurs culturels.

Théâtre, danses traditionnelles et contemporaines, visites touristiques, prestations artistiques, musique, slam, foires expositions.

Selon l’organisateur, Ousmane Fofana, ce festival qui est à la quatrième édition célèbre la paix et la cohésion dans la région. Ainsi, les différentes aires culturelles se retrouvent avec leurs patrimoines culturels et artistiques, pour, pendant deux jours, échanger, brasser et montrer les avantages du vivre ensemble.

L’association Koulé Arts, fondée à Koutiala, ambitionne de faire revivre le patrimoine culturel de cette région et permettre aux jeunes de la localité de connaître leur patrimoine. Koulé Arts aide également les jeunes artistes à se structurer de manière à vivre de leurs arts.

Tirant le bilan de la quatrième édition, le promoteur, Ousmane Fofana a dit toute sa satisfaction face à la grande mobilisation et face au fait que Koutiala a épousé le festival.

Vivement la 5è édition !

Aminata Agaly Yattara

