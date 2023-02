La 19è édition du festival sur le Niger gagne le pari de la relance touristique dans la ville de Ségou

Lancé le mardi 31 janvier 2023 par le directeur de Cabinet du département de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie et du Tourisme, la 19ème édition du festival sur le Niger brille de mille feux dans la grande Cité des Balanzans. Une panoplie d ‘activités culturelle, récréative, artistique et très festives non moins pédagogique font la joie des festivaliers estimés de près de 350 000.

Animé sous le thème « Patrimoine et créativité », la 19ème édition du mythique festival sur le Niger sponsorisé par Orange Mali, fait des heureux à Ségou. L’ouverture a été marquée par des manifestations culturelles, artistiques et culturelles en présence d’illustres personnalités dont le premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Durant cette semaine, comme déclaré auparavant par Attaher Maïga , coordinateur général de Ségou Art Festival sur le Niger et son collègue Djibril Guissé, coordinateur du Colloque, les festivaliers ont été servi en diverses activités culturelles. Parmi lesquelles des innovations en terme de thématiques liées au Changement climatique. En effet, au Centre Kôrè à travers la tenue des colloques, des tables- rondes scientifiques et autre conférence sous l’expertise d’éminents chercheurs, les débats ont été ouverts sous le thème : « Culture, Arts et changements climatiques : enjeux et perspectives ». Pour les organisateurs du festival, la 19ème édition, se différencie des précédentes éditions en termes d’innovations. Il s’agit notamment de la Foire de Ségou, une foire agricole et artisanale à laquelle participent plus de 400 artisans des participants venus du Mali, du Brésil et du reste du monde en tout 30 pays y participent. Environ 234 stands sont présentés au public exposant de riches produits de près de 500 exposants. Autre richesse de cette édition sont les ateliers master class, le campus Maaya entrepreneuriat, les Fab Lab organisés. La cerise sur le gâteau est le Ségou Fali Tour qui a été lancé, une aubaine pour valoriser le transport domestique.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

