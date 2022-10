Le Musée National de Bamako a abrité, le vendredi 30 septembre 2022, la cérémonie de clôture du Programme d’émergence artistique et culturelle pour la paix et la cohésion et l’autonomisation de la fille et de la Femme de Cultur’Act Association financé par le Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement (FAMOC). La cérémonie de clôture était présidée par le représentant du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Alamouta Dagnoko, en présence de la Présidente de Cultur’Act Association, Mme Dia Yaye SACKO ; de l’Ambassadeur du Royaume de Danemark, Rolf HOLMBOE ; de la représentante du FAMOC, Mme Aminata DOUCOURE ; de la représentante de la MINUSMA et d’autres personnalités. Au cours de cette cérémonie, un panel sur le thème : « la nécessité du financement de la production artistique » a été animé par les hommes de culture.

Ces hommes de culture sont : Kalidou Sow, artiste plasticien ; Sébastien Philippe, écrivain ; Aboubacar Sidiki Ouattara, cinéaste et Fousseyni Diakité. Sans exception, ils ont tous indiqué la nécessité de financer la production artistique pour permettre à l’artiste de vivre de son art. Selon eux, le financement de la production artistique permet d’imprimer le développement économique et social. Après le panel, l’Ambassadeur du Royaume de Danemark, Rolf HOLMBOE, a exprimé sa fierté pour la création du FAMOC qui est un mécanisme de soutien de la société civile malienne. « Toute la vie culturelle a une richesse », a-t-il dit. Enfin, il a félicité Cultur’Act Association d’avoir exécuté ce programme.

A sa suite, la représentante du FAMOC, Mme Aminata DOUCOURE, a fait savoir que les jeunes sont les moteurs du changement. Selon elle, la citoyenneté, la paix, la promotion des droits de l’Homme, la prévention et la gestion des conflits sont entre autres les domaines financés par le FAMOC.

Pour sa part, la Présidente de Cultur’Act Association, Dia Yaye SACKO, a remercié tous ceux qui ont contribué dans la mise en œuvre de ce programme durant les cinq derniers mois. Enfin, elle a invité les uns et les autres à contribuer à la construction de la paix et à la cohésion sociale au Mali.

Quant au représentant du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Alamouta Dagnoko, il a salué et félicité la Présidente de Cultur’Act Association, Mme Dia Yaye SACKO, d’avoir initié et mis en œuvre le Programme d’émergence artistique et culturelle pour la paix et la cohésion et l’autonomisation de la fille et de la Femme. Au cours de cette cérémonie de clôture, il y a eu des prestations artistiques, des remises d’attestation aux bénéficiaires et des projections de films.

A.S

Commentaires via Facebook :