Lancement du livre « Moussa Mara L’incompris » : « Le Mali a besoin d’un leader exemplaire, désintéressé, qui pense à servir la population… », selon Amadou N’Diaye

Après « L’Assurance Maladie Obligatoire au Mali « SIRADALA KOLON » » et l’« Audit interne : La médecine des organisations », Amadou N’Diaye vient de signer son troisième livre intitulé « Moussa Mara L’incompris ». La cérémonie officielle du lancement de ce livre a eu lieu au Complexe Scolaire Adiara de Kalabancoura, le samedi 19 août 2023. C’était en présence d’Amadou Diop, préfacier du livre ; de Dr. Youssouf Diawara, président du parti YELEMA, parrain de l’événement ; Korotoumou Ballo, présidente des femmes du parti YELEMA, marraine de la cérémonie ; Mahamane Touré, ancien chef d’Etat-major général des armées ; des jeunes du parti YELEMA ; des membres du Club des Lecteurs du Mali et plusieurs autres personnalités. Au cours de cette cérémonie de lancement de son livre, Amadou N’Diaye a fait savoir que le Mali a besoin d’un leader exemplaire, désintéressé, qui pense à servir la population. Dans cet essai intitulé « Moussa Mara L’incompris », il est question de la vision et du parcours de Moussa Mara qui a été successivement maire, député, ministre et premier ministre de son Etat.

« Je voudrais saluer une fois de plus mon jeune camarade pour avoir osé s’aventurer dans l’écriture de cet ouvrage sur un homme politique. Il ouvre ainsi la porte à d’autres auteurs qui souhaiteraient nous parler de nos hommes politiques, de leurs ambitions, de leurs faits et de leurs projets », a déclaré d’entrée Amadou Diop, préfacier du livre. Pour lui, notre pays a besoin de cet engagement de la jeunesse dans la politique, dans le monde du travail, dans l’art et dans la culture. Il a remercié l’auteur d’avoir apporté des éclaircissements « sur l’aventure de Kidal et l’affaire avion présidentiel »

Au cours de son intervention, l’auteur a précisé qu’il a choisi d’écrire ce livre après plusieurs réflexions sur la situation sociopolitique du pays afin de « trouver le profil idéal amenant le Mali à bon port ». A ses dires, il a pensé à plusieurs hommes politiques, mais celui qui l’a le plus marqué est Moussa Mara. C’est la raison pour laquelle il a, soutient-il, intitulé ce livre « Moussa Mara, L’incompris ». « Je décris Moussa Mara en trois mots : piété, rigueur, travail », a-t-il dit. Avant de citer quelques réalisations de Moussa Mara, notamment le projet sur les caniveaux, les routes, les dispensaires et les écoles dans la commune IV du district de Bamako ; la charte des usagers qui a diminué la corruption ; le contrat de performance ; la suppression des téléphones wassa qui a généré 350 millions de FCFA par mois ; le contrôle physique des fonctionnaires qui a permis à l’Etat d’économiser 200 milliards de FCFA. « Le Mali a besoin d’un leader exemplaire, désintéressé, qui pense à servir la population au lieu de se servir », a martelé Amadou N’Diaye. Avant d’apporter des explications sur la formation politique de Moussa Mara, son voyage sur Kidal et l’affaire avion présidentiel « dont se servent des hommes politiques pour ternir l’image de Moussa Mara ». Les échanges avec le public ont, en grande partie, porté sur ces dernières thématiques.

Korotoumou Ballo, marraine de l’événement, Abdoul Karim, représentant de Moussa Mara, et Dr. Youssaouf Diawara, parrain de la cérémonie, non moins président du parti YELEMA, ont, tour à tour, salué les qualités de Moussa Mara qui les inspire tous au sein du parti. Enfin, pour Dr. Youssouf Diawara, Moussa Mara est « altruiste, compétent et fiable »

A noter que l’auteur Amadou N’DIAYE est né à Bamako où il passe toute son enfance et où il obtient son baccalauréat en série Sciences Exactes. Il a obtenu successivement un master en Science de Gestion et un master en Audit et contrôle de gestion. Amadou N’Diaye a occupé plusieurs postes administratifs dans des entreprises : Gestionnaire, Responsable Administratif et Financier, Responsable Qualité. Il est auteur de : « L’Assurance Maladie Obligatoire au Mali « SIRADALA KOLON » » et « Audit interne : La médecine des organisations ».

Siaka Coulibaly

