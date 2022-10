Au Mali, le Colonel Assimi Goïta a confié au Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme la rédaction d’un ouvrage collectif et consensuel dédié à la vie et les œuvres des héros de la défense de la patrie.

Les autorités de la transition veulent réécrire l’histoire des héros qui ont défendu la patrie. C’est le Président de transition qui a instruit à son ministre de la Culture de piloter ce projet d’élaboration d’un ouvrage sur les héros de la défense de la patrie. Le jeudi 27 octobre, le comité scientifique de la rédaction créé par le gouvernement pour ce travail s’est réuni au Mémorial Modibo Keïta pour la première fois. Ce comité scientifique est dirigé par un historien, le Pr Doulaye Konaté. En effet, c’est une équipe scientifique pluridisciplinaire qui a été créée par le gouvernement pour l’élaboration de cet ouvrage.

Selon ministre de la culture, ce travail requiert l’expertise d’universitaires et de chercheurs, notamment des historiens, des anthropologues et des archéologues, des Officiers de l’Armée, mais aussi des traditionnistes. « Cette équipe sera chargée de collecter et de recouper toutes les informations afin d’élaborer un document scientifique qui pourra être exploité à tous les niveaux d’enseignement », a expliqué le ministre Andogoly Guindo, ajoutant que l’ouvrage sera mis à la disposition des écoles militaires afin d’être introduit dans le système de formation des Armées. Ce vaste chantier va produire un ouvrage collectif et consensuel sur la vie et les œuvres des héros de la défense de la Patrie, du moyen âge à nos jours. Le colonel Assimi Goïta souhaite dans le cadre de la refondation de l’Etat entamé d’offrir à la nouvelle génération des modèles Maliens auxquels les étudiants, les écoliers et les autres jeunes peuvent s’inspirer. « Une société ne peut perpétuellement se pérenniser sans des modèles», a expliqué le président du comité scientifique, qui estime que l’écriture d’un ouvrage sur les héros de la défense de la patrie exigera une démarche citoyenne, des exigences scientifiques aux historiens qui connaissent l’histoire du Mali et ceux qui veillent à la mémoire du pays.

« Valoriser l’héritage historique »

Selon le ministre de la culture, cet ouvrage va retracer l’histoire du pays au passé glorieux, marquer par de vastes et puissants empires qui ont rayonné durant des siècles la riche et longue histoire du Mali. Cette histoire fabuleuse, explique le ministre, a été marquée par des grands hommes tels que des grands rois, des empereurs et des célèbres guerriers ainsi que des vaillants soldats qui ont fait la gloire de ce pays. « Ces héros qui ont fait la gloire et la fierté du Mali, de l’Afrique et du monde et mérité la reconnaissance nationale, doivent être honorés et valorisés afin que leur mémoire et les épisodes les plus exaltants de leur vie restent à jamais gravés dans la conscience collective et que leurs œuvres puissent être des sources d’inspiration pour les générations actuelles et futures. Leurs mémoires doivent demeurer pour continuer à servir d’exemples, surtout à un moment où notre jeunesse manque de plus en plus de repères », poursuit le ministre Andogoly Guindo. Justifiant que « le colonisateur dans son dessein d’effacer cette mémoire avec le soutien de ses intellectuels, a entrepris une vaste campagne de dénigrement de notre héritage historique. Un programme d’effacement mémoriel a été savamment orchestré et hardiment mis en œuvre, allant jusqu’à nous persuader que nos ancêtres étaient des gaulois ». C’est cette page peu glorieuse que cet ouvrage veut effacer comme le Sénégal l’a fait pour écrire la vraie histoire des héros dont les hauts faits et les actes de bravoure résonnent tous les jours dans la mémoire collective des Maliens. Il devrait contribuer dans le cadre de la refondation à doter l’Etat d’institutions fortes ayant ancrage dans les valeurs du passé et de permettre la réappropriation, sinon la réécriture de l’histoire du Mali par des Maliens.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

