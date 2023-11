Management, gestion et de carrière et agents d’artistes : Des managers d’artistes formés par l’Uaaprem avec le soutien du GIZ

L’Union des associations d’artistes producteurs et éditeurs du Mali (Uaaprem) avec le soutien du GIZ à travers le projet Donko ni Maaya organise du 30 octobre au 8 novembre 2023 au Palais de la culture Amadou Hampaté Bâ de Bamako un atelier de formation en management gestion et de carrière et agents d’artistes. Ce renforcement de capacités regroupe une vingtaine de participants venus de l’intérieur du pays et du district de Bamako.

Cette initiative selon Mamoutou Kéita secrétaire général de l’Uaaprem vise à professionnaliser les acteurs et le secteur de la Culture s’inscrit en droite ligne dans la politique de renforcement des capacités de ceux qui travaillent dans l’environnement immédiat de la musique tant que secteur dynamique pourvoyeur de nombreux emplois. “Le manager longtemps considéré comme un “commissionnaire” d’artiste un intermédiaire entre les demandeurs de prestations et l’artiste, ou simplement un “faire-valoir” d’un auteur compositeur qui le commet à discuter du cachet de prestation et des conditions de prestation: date- lieu- heure-contexte etc. Nombreux sont ces acteurs culturels qui l’arrogent le titre de Manager sans aucune formation ni information sur les rôles et missions, du manager, et posez-leur la question, ils ne sauront que vous dire”, a dit le secrétaire général de l’Uaaprem. Selon lui les temps ont désormais changé, le Manager a-t-il poursuivi est celui qui maitrise l’outil informatique, les réseaux sociaux, la communication, les plateformes de téléchargement, les streaming etc. pour pouvoir vendre l’artiste et son œuvre, pour le faire connaître à travers le monde : lui ouvrir les portes du show-biz international, gérer sa carrière au mieux de leurs intérêts communs.

Il a fondé beaucoup d’espoir sur cette formation vise à sortir “les managers” de l’ornière, à leur donner l’outil de performance nécessaire pour une meilleure maîtrise de leur profession. “Car être manager ou agent d’artiste est un vrai métier qui a ses règles, ses exigences et qui mérite d’être constamment amélioré pour plus de performance”, a soutenu Mamoutou Kéita avant de remercier très sincèrement le GIZ pour le soutien apporté à cette formation à travers le projet culturel Donko ni Maaya.

La représentante du projet GIZ lors de la formation a réitéré tout l’intérêt que leur organisme accorde au renforcement des capacités et la valorisation de la culture malienne toute chose qui justifie le projet Maaya financé par le GIZ. Et les participants ont été choisis par avis d’appel à candidature.

Kassoum Théra

