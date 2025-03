La Chaîne II de l’Office de radio-télévision du Mali (ORTM) a célébré en grande pompe, le samedi 22 mars dernier, à Bozola, son 32e anniversaire à travers l’émission “Zikiri Kéné”. Au cours de la rencontre, la directrice de la Chaîne II, Nianian Aliou Traoré, a déclaré que son équipe va offrir aux auditrices de la radio une nouvelle émission dénommée “Chaîne Ka Sumu” cette année, .

L’événement était présidé par Hassane Baba Diombélé, directeur général de l’ORTM, en présence de son adjoint, Abdoulaye Diakité, Amadou Kodio, directeur de l’ORTM 2, ainsi que plusieurs cadres, journalistes, animateurs de la maison mère.

La Chaîne II a émis pour la première fois sur 95.2 MHZ, le 22 mars 1993. Durant plus de trois décennies, elle a connu de grandes mutations pour le grand bonheur de ses auditeurs. C’est pour célébrer son 32e anniversaire que sa direction, sous l’égide de Nianian Aliou Traoré, a initié plusieurs activités, dont l’enregistrement en direct de l’une de ses émissions phares “Zikiri Kéné”.

Le directeur général de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé, a indiqué qu’un peu plus de trois décennies que la Chaîne II inonde les ondes avec un contenu basé sur l’information et le divertissement. “C’est un moment de fierté et de gratitude, car cette station n’a cessé de marquer nos vies, de rapprocher les individus et de faire entendre des voix qui résonnent bien au-delà des ondes. Depuis sa création, cette radio a été bien plus qu’un simple média : elle a été une grande famille. Une famille unie par la passion du journalisme, par l’amour du métier, par l’envie de partager, d’informer et de divertir. Cette radio a également été un véritable laboratoire de talents artistiques. De nombreux artistes, musiciens, écrivains et créateurs ont vu leur travail diffusé grâce à cette station, qui a permis à ces voix créatives de se faire entendre”, a-t-il salué.

Très heureuse, la directrice de la Chaîne II, a remercié les auditeurs pour leur fidélité. “De notre nomination à ce jour, sans relâche, nous nous sommes inscrits à relever les nombreux chantiers qui nous attendaient avec des programmes alléchants et attractifs. A cet égard, la Chaîne II est à la tâche depuis le 1er mars pour célébrer la femme à travers ses programmes, ses pages d’information, et cela, jusqu’à la fin du mois. Une façon pour nous de rendre hommage à la femme et de saluer son courage et sa détermination surtout dans le contexte actuel de refondation du Mali”, a-t-elle fait savoir.

Elle a rappelé que les deux grandes éditions d’informations ont été améliorées depuis l’arrivée de son équipe. “Nous avons en perspectives l’organisation du bal de costume traditionnel de l’ORTM que la reprise de l’émission ‘Podium’ qui faisait fureur dans les communes. Cette année, nous allons aussi offrir à nos auditrices une émission intitulée «Chaîne Ka Sumu». Nos artistes de renom ainsi que ceux en herbe viendront dans nos studios pour révéler leur savoir-faire dans cet art qu’est le sumu”, a-t-elle précisé. Et de remercier le directeur général de l’ORTM et son équipe pour leur accompagnement.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :