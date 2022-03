Youba Bathily, sociologue, historien et expert culturel malien, auteur de plusieurs ouvrages, a présenté son nouveau livre, « Nioro du sahel, la ville promise », le jeudi 03 mars 2022 au centre soleil d’Afrique. Dans cet ouvrage, l’auteur raconte l’histoire de la ville de Nioro du Sahel à travers les familles fondatrices de la ville, ainsi que les trois grandes familles maraboutiques de Nioro du sahel, à savoir celle de Djoum Kaba Diakité, de Cheickna Hamaoula et d’El Hadji Oumar Tall. Il y est également question des potentialités économiques et culturelles de la ville. Ce livre de 162 pages est édité par les éditions Sawa de Bamako.

« Le livre commence par une introduction de 3 pages qui donne les motivations de la présente recherche », a expliqué l’auteur.

Avant de laisser entendre que le qu’il comporte 10 chapitres. « Le premier fait une description physique de l’environnement unique de la ville de Nioro. Le chapitre 2 retrace l’histoire des composantes ethniques de la cité et l’évolution démographique de la ville. Le troisième chapitre est consacré à la description et la composition des quartiers de la ville.

Le quatrième chapitre traite de l’histoire anticoloniale de Nioro (Origine du nom Nioro du Sahel, date de création de la ville et l’histoire précoloniale de Nioro). Le chapitre 5 est consacré à l’époque coloniale et postcoloniale (histoire coloniale de Nioro, aperçu de la ville à l’époque coloniale et postcoloniale). Le chapitre 6 quant à lui, démontre comment Nioro fut le centre administratif d’un vaste territoire, oui, Nioro fut la capitale de plusieurs Etats africains postcoloniaux et la capitale régionale de l’espace colonial soudanais », révèle-t-il. Au chapitre 7, ajoute-t-il, la ville de Nioro est décrite comme une ville religieuse, mystique et mystérieuse, artistique et d’enseignement.

Quant au chapitre 8, selon l’auteur, la ville de Nioro est décrite comme un pôle économique, une ville de commerce, jadis une région de production agro-pastorale et d’articles divers. « Le chapitre 9 décrit Nioro comme une ville de richissime et de célèbres personnalités. L’accent est mis sur les entrepreneurs célèbres, les savants et les personnalités religieuses, les Grands administrateurs et hauts fonctionnaires, les hommes politiques.

Le dernier chapitre décrit les agglomérations qui entourent Nioro, faisant de la ville une mégalopole sahélienne », étale-t-il. Avant d’annoncer que le livre comporte des annexes qui listent les dirigeants politiques administratifs et religieux de la ville. Spécialisé dans l’histoire africaine avant le XVème siècle, le chercheur collecte, depuis des décennies, les traditions orales auprès des familles notables. Il a publié plusieurs œuvres historiques sur l’empire du Ghana et la période qui précéda cet Etat africain.

L’intervention de Sékou Fofana de la maison d’éditions Sawa, a tourné autour de la qualité du livre. Il a indiqué que le livre est disponible à la librairie Ba du Grand hôtel de Bamako, à la bibliothèque nationale, ainsi que dans d’autres points de vente de livres à Bamako au prix de 8500FCFA.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :