Nuit du textile africain à Bamako : Bientôt les savoir-faire africains seront honorés

Les responsables de la Haute Couture Marie Kaba s’apprêtent à célébrer très prochainement, ” La Nuit du textile africain” (NTA) dans la capitale malienne. Les objectifs et attentes ont fait l’objet d’un point de presse animé la semaine dernière au CICB, par la promotrice elle-même, Marie Kaba en présence de plusieurs stylistes.

À travers cette première édition, la Haute couture, Marie Kaba entend à la fois, renforcer davantage la coopération diplomatique entre les pays africains mais également de faire reconnaître nos traditions et savoir-faire artistiques à l’international. En marge de cet événement, il y aura aussi un casting national à l’intention des mannequins professionnels, intermédiaires et débutants. L’idée est de pouvoir construire si possible, une industrie de mode plus accessible reflétant ainsi, les réalités de nos sociétés. Selon la conférencière, la consommation du Textile africain pourrait être considérée comme l’un des principaux facteurs du développement car, explique-t-elle, celle-ci génère non seulement de l’emploi mais aussi, contribue à la sauvegarde de nos identités culturelles et artistiques. Par ailleurs, elle ajoutera que ledit événement fusionnera tradition et modernité tout en mettant en lumière, nos textiles traditionnels. ” Nous allons créer un pont entre le passé et le présent à travers la créativité”, a laissé entendre la promotrice de la Haute Couture Marie Kaba avant d’inviter les populations à répondre massivement à ce grand rendez-vous culturel panafricain. Rappelons que l’un des objectifs recherchés est d’inclure la promotion de l’autonomie économique des communautés locales et le thème retenu pour cette première édition est: ” Mode et diplomatie”.

Yacouba COULIBALY

