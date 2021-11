A l’occasion de la sortie officielle de son premier livre, intitulé « Pensés et Œuvre du Président Modibo KEITA », Ibrahima Kébé (Coordinateur général de l’Association Faso Kanu) a organisé un point de presse pour dévoiler les objectifs qui lui ont poussé à écrire ce livre et procéder solennellement à son lancement sur le marché des livres.

Avant d’exposer les contours de son livre, l’auteur des « Pensées et Œuvre du Président Modibo KEITA », Ibrahima Kébé a tenu tout d’abord à rendre hommage à tous ceux qui sont tombés tout au long de notre glorieuse histoire pour la dignité de notre peuple et plus précisément au Président Modibo Kéita et tous ses compagnons de lutte. Il a indiqué que cette date, celle du 19 novembre a une histoire puisque c’est le 19 novembre 1968 suite à l’intervention de l’impérialisme international (reflet de la trahison domestique) que le processus du développement, de l’africanisation de notre pays fut arrêté. « Dès lors le pays est plongé dans une situation désastreuse », a-t-il dit. Selon lui, les hommes et les femmes se sont toujours mobilisés pour la restauration de la dignité de notre peuple. Dans ce combat, l’ancien président Modibo Keita a été une source d’inspiration pour les militants engagés.

Cette occasion, le lancement de son livre a aussi donné l’opportunité au camarade Kébé de rendre hommage à un des pères de l’indépendance de notre pays, c’est-à-dire son Maître Amadou Traoré dit Amadou DJICORONI qui, durant toute sa vie, a travaillé inlassablement avec une conviction inébranlable pour réarmer les esprits afin que les jeunes puissent prendre leur responsabilité.

Mettant l’évènement dans son contexte, Ibrahima Kébé a indiqué que son tout premier livre dont le titre est « Pensées et Œuvre du Président Modibo KEITA », permettra de briser l’attitude de certaines personnes qui réduisent Modibo KEITA à des slogans, qui ne disent rien de sa vision, ni de son combat pour un Mali indépendant et souverain.

« Modibo KEITA a été le seul homme d’Etat que le Mali a connu », a-t-il témoigné. Pour l’auteur, ce livre retrace son parcours, sa pensée, sa vision, son combat et son œuvre, à travers 1.585 citations et propos historiques, classés par thème (le panafricanisme, la lutte contre le néo-colonialisme, et contre l’impérialisme, le combat pour la souveraineté et la solidarité des peuples en lutte pour leur dignité, la rébellion au nord du Mali et l’Intégrité Territoriale malien, la lutte contre les trafiquants, fraudeurs et corrompus, la religion, les syndicats, les journalistes, les jeunes, les femmes, les paysans, le marxisme-léninisme, la défense et la sécurité, la culture, la civilisation, la langue, l’aide extérieure et coopération, l’éducation, la justice, le RDA, la question algérienne, etc.)

« C’est un livre d’espoir qui démontre qu’avec une réelle volonté politique et une vision forgée par des convictions profondes, le Mali peut retrouver le chemin de la justice, de la solidarité et de sa souveraineté pour aller vers une prospérité à faire bénéficier à tous les Maliens », a-t-il déclaré.

Selon lui, ce livre a pour modeste ambition de mieux faire connaître l’homme politique, le militant panafricaniste et internationaliste, l’humaniste et le visionnaire, qu’était l’homme d’Etat malien, Modibo KEITA. Et de dire qu’à travers 1585 citations et propos historiques du Président Modibo KEITA, classés par thèmes, sans commentaires ni interprétations, ce livre invite tout le monde à découvrir la période de la lutte contre le système colonial implacable, l’impérieuse nécessité de la solidarité dans la résistance à l’impérialisme, les raisons pour lesquelles le Mali a opté pour le socialisme scientifique comme mode de gestion du pays, entre autres.

Et pour finir, il a déclaré que ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du Mali et à tous ceux qui désespèrent du Mali d’aujourd’hui. « Enfin, ce livre est destiné à ceux qui souhaitent mieux connaître le Président Modibo KEITA, notre héros national auquel il est temps de donner toute sa place dans l’histoire contemporaine du Mali », a-t-il précisé.

A noter que l’auteur, Ibrahima Kébé est un jeune connu dans les combats contre la néo-colonisation et l’Accord d’Alger. Il reste un patriote engagé pour la cause commune, grand admirateur de feu le président Modibo Kéita, il est le fruit de ‘’l’école du savoir’’ de feu Amadou DJICORONI, auprès de qui, il a consacré tout son temps pour connaître les idéaux et les Pensés de Modibo KEITA avant sa mort. Ce premier ouvrage constitue pour lui, le meilleur hommage qu’il pouvait faire à cet illustre défunt, Amadou Traoré dit Amadou DJICORONI.

Adama Tounkara (stagiaire)

