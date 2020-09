Projet Parole de Corps : Le génie créatif des élèves malentendants sur scène

Du 4 au 6 septembre 2020, vont se produire 41 jeunes danseurs et comédiens malentendants maliens au cinéma El Hilal de Médina Coura.

Une première au Mali grâce à la réalisation et la créativité de la compagnie Famu Danse du chorégraphe Daouda Keita sous financement de VOICE.

Faire de l’art un espace d’inclusion pour déficients auditifs tel est l’un des objectifs du projet Parole de Corps, innovant et ambitieux. Parole de Corps est piloté par la compagnie Famu Dance financée par VOICE à peu près 97 millions pour la formation et l’accompagnement de jeunes malentendants de trois (3) écoles spécialisées de Bamako, Ségou et Koutiala. Au-delà de l’épanouissement, et de leur self valorisation via leur initiation artistique avec Parole de Corps, le projet vise l’insertion socioprofessionnels de ses 41 bénéficiaires qui auront ainsi l’opportunité d’intégrer des troupes existantes ou créer leur propre compagnie ainsi vivre de leur art.

En prélude à l’entrée en scène des bénéficiaires de Parole de Corps les 4, 5 et 6 septembre prochain au Cinéma de Medina-Coura à partir de 14h 30mn, l’association Famu Dance, Kuma Sô Théâtre et leurs partenaires l’association malienne des sourds et la représentante de VOICE , ont animé une conférence de presse le lundi 31 août 2020 dans l’enceinte de l’école des sourds pour annoncer l’événement de restitution du projet Parole de Corps, une restitution qui va servir au grand public le talent de ces jeunes .

