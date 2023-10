Promotion des arts et de la culture : L’Express services organise une exposition d’œuvres d’art à Ouolofobougou

L’Express services a organisé un After-work avec des artistes plasticiens le 29 septembre 2023 à Hamdallaye. Un événement qui a enregistré la présence d’artistes plasticiens qui ont bénéficié de la formation de cette association sur le coaching et le média training entre les 18 et 19 septembre 2023 à la Maison de la presse de Bamako. C’est une initiative soutenue par le Fond Maaya, le réseau Kya et l’Union européenne.

Au cours de cet After-work une trentaine d’œuvres d’art a été exposé à l’appréciation du public à Ouolofobougou en plein air devant le Groupe scolaire «Marie Diarra». Des créations qui parlent d’amour, de guerre dans le nord du Mali, du traité contre l’esclavage, des difficultés auxquelles font face les veuves, du mariage, de la violence verbale, d’hommage aux victimes de la famine…

L’Express services est à l’initiative de cette exposition qui s’est tenue dans le cadre de son projet de démocratisation de l’art à travers des After-work. Une initiative qui vise à promouvoir l’art et la culture par sa vulgarisation afin de bousculer les mentalités dans notre société. Il s’agit de rappeler aux uns et aux autres qu’être artiste est un métier comme tout autre devant permettre de subvenir décemment à ses propres besoins et à ceux de sa famille.

Cet énième After-work a été organisé avec des artistes plasticiens qui ont bénéficié de la formation en coaching et en média training de l’Express services qui s’est déroulé à la Maison de la presse de Bamako les 18 et 19 septembre 2023. Il s’agissait, à travers cette formation, d’aider les artistes à mieux communiquer, à entretenir une relation de qualité avec les hommes de médias tout en leur enseignant comment se faire vendre au prix juste sur le marché national et international.

«Notre ambition est de montrer un nouveau visage des artistes à la population parce que nous remarquons que l’art est marginalisé, les artistes ne sont pas considérés comme il se doit dans notre pays», a indiqué notre consœur Aminata Agaly Yattara, l’initiatrice du projet. «Nous voulons amener les artistes vers la population afin qu’elle ait une idée de ce qu’ils font. Nous voulons inculquer la culture de l’art aux jeunes enfants, mais aussi aux adultes qui ne sont pas très souvent en contact avec les artistes», a-t-elle indiqué. Ce projet vise ainsi à rapprocher les artistes et leurs œuvres de la population afin de briser le mur de glace entre eux.

«Auparavant, on avait du mal à exposer nos œuvres, mais avec ce projet beaucoup de nos lacunes ont été comblées. Ici, au Mali, beaucoup de personnes n’ont pas vraiment compris l’art. Ce qui fait qu’être un artiste plasticien n’est pas facile dans la société malienne. Pour beaucoup de gens, nous sommes des drogués ou des consommateurs de subsistance dopants. Ce projet et la formation nous ont été bénéfiques. Nous ne pouvons que remercier Express services…», a déclaré Sékou Amadou Cissé, artiste plasticien bénéficiaire de la formation.

Les participants à ce projet que nous avons approchés ont salué cette initiative et ont souligné tout l’impact que cette formation aura sur leur carrière. Le représentant de l’un des partenaires de ce projet, le Fond Maaya, s’est félicité de ce projet et à justifier son soutien. «Soutenir des initiatives consistant à promouvoir davantage le secteur culturel et artistique est un devoir et une mission qui va bien évidemment dans le cadre de notre vision au vu de ce que nous voulons mettre en place concrètement», a déclaré Gabdo Ouattara, chargée de communication du Fond Maaya. Par ailleurs, notre consœur Aminata Agaly Yattara (initiatrice de ce projet de démocratisation de l’art à travers des After-work et de la formation en coaching et en média training), nous a rassuré que, si les moyens suivent, le projet sera inscrit pour une durée indéfinie dans le temps !

Sory Diakité

