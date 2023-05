La rentrée culturelle 2023-2024 du Centre culturel Korê de Ségou a eu lieu le 29 avril. Cette année, les activités du CCK se dérouleront autour du thème : “Jeunesse et ICC (Industrie culturelle et créative) : quels défis et perspectives ?”

Après le grand rendez-vous de la culture à Ségou qu’est Ségou’Art festival sur le Niger en février dernier, le Centre culturel Korê a lancé sa saison culturelle 2023-2024 sous le thème Jeunesse et ICC : quels défis et perspectives ?

La cérémonie de lancement était présidée par le sous-préfet central de Ségou, Adama Tiémoko Traoré, en présence de Mamou Daffé et d’un important nombre de femmes et d’hommes de culture venus de différents horizons.

Prenant la parole, l’innovateur social et expert en gestion d’art et culture Mamou Daffé s’est réjoui de la présence des têtes couronnées de la culture malienne. Il a rappelé l’engagement du Centre culturel Korê dans le développement local et dans la vulgarisation et la promotion de la culture en générale. “Notre engagement profond de travailler dans ce secteur de la culture, et avec la jeunesse Malienne, me semble être cette voie pour l’émergence artistique et culturelle non seulement de nos territoires mais de tout le continent”, a-t-il réitéré.

L’ICC et la création d’emplois sont les innovations majeures de cette nouvelle saison. Concernant la jeunesse, cette année beaucoup d’activités iront en leur direction, notamment le volet jeunesse et environnement et jeunesse et innovation technologique. Il a également noté la tenue au mois d’octobre prochain à Ségou du 1er Salon des industries culturelles et créatives en Afrique de l’Ouest (Siccao).

La rentrée culturelle est une occasion, pour le Centre culturel Korê, de rappeler les grandes lignes de ses actions artistiques et culturelles et d’envisager les perspectives. C’est également un cadre d’échanges avec son public, ses partenaires sur les grands défis et enjeux du secteur des arts et de la culture au Mali et en Afrique.

Le sous-préfet central du cercle de Ségou, reconnaissant les efforts du Centre culturel Korê, l’a salué pour son engagement dans la promotion des métiers de l’art et de la culture.

Korê Baro inaugural était animé par Dr. Ousmane Sy autour de son dernier ouvrage intitulé “Au fil de mes convictions sur le Mali d’aujourd’hui et de demain”.

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

SEGOU

Korê sur scène !

Pour couronner la nouvelle rentrée culturelle, plusieurs activités étaient au rendez-vous. Après le chifing-so (case des jeunes) où Aïssata Salamanta, à travers des contes, a rappelé les beaux temps du village ou grand-mère faisait des contes aux enfants, dans la soirée, un concert a eu lieu.

Etaient au rendez-vous, les lauréats de korê hip-hop à travers le rap, la danse contemporaine et les prestations artistiques entre autre avec Chaka Bouaré alias Dabara Junior n°1, Maïmouna Soumounou et Bibata Ibrahim Maïga pour ne citer que ceux-ci.

La prestation de Bibata Ibrahim Maïga, artiste, danseuse et jeune chorégraphe portait sur la femme dans le milieu professionnel, la femme pas en tant que femme mais d’abord un être humain qui a des capacités de travailler et de se débrouiller tout comme les hommes.

A K.

Correspondant à Ségou

