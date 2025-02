Rentrée littéraire : La messe du livre ouvre ses portes

Ce mardi 18 février 2025, l’hôtel Azalaï a abrité la cérémonie d’ouverture de la Rentrée littéraire. Le thème de cette 17e édition est “L’Afrique des jeunes”.

L’événement se tient du 18 au 22 février au Musée Muso Kunda. Plusieurs activités sont au programme comme le salon du livre, le café littéraire, les tables rondes, les débats… tous axés sur les thématiques en lien avec la jeunesse. Les activités se déroulent dans les écoles, les universités pour cultiver et éveiller les jeunes sur la place et le rôle qu’ils jouent.

Le président du comité Ibrahim Aya a salué l’occasion pour les écrivains, les auteurs et les amoureux des livres et des mots de se rencontrer. “La rentrée littéraire est tout d’abord une rencontre pour célébrer la création littéraire et promouvoir les auteurs qui y vivent. Nous remercions nos partenaires mais aussi les volontaires qui font un travail de programmation pendant une année entière pour préparer le programme de chaque édition de la rentrée littéraire”.

Seize pays de différents continents prennent part à la Rentrée littéraire 2025. Un vibrant hommage été rendu à feue Samia Zennadi, éditrice algérienne et membre du comité d’organisation de la Rentrée littéraire surnommée l’âme de la Rentrée littéraire. Elle est décédée le 20 janvier 2025.

Le ministre en charge de la Culture, Mamou Daffé, a déclaré ceci : “Je remercie la constance de la consistance de l’action. L’écriture est un maillon essentiel et le livre un trésor du savoir. Ces hommes et femmes qui travaillent pour promouvoir cette politique du livre pour la structuration de l’écrivain, l’écriture dans la cité. C’est une belle initiative et elle est à encourager”, a souligné le ministre rappelant que l’année 2025 est dédiée à la culture.

Le représentant de la Coopération suisse a aussi félicité l’initiateur de la rentrée littéraire. Il s’est réjoui de constater la présence d’auteurs suisses à cette édition.

Oumou Fofana

Commentaires via Facebook :