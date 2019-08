L’annonce a été faite à la presse, le week-end dernier, lors d’un déjeuner organisé par le désormais Directeur de Partenariat de la 9 TV, M. Yeli Mady Konaté, qui avait à ses côtés e Président Directeur Général (PDG) de cette chaîne de télévision, M. Sory Kaba Diadité.

-Maliweb.net- Le rap en passant par l’animation, Yeli Madi Konaté ne cesse de tenter les nouvelles aventures. L’ancien parolier du groupe ‘’Fanga Fing’’ se lance dans la promotion de l’art et la culture sur la chaîne de divertissement 9TV. Ce jeune talentueux veut développer le concept ‘’ Africa Star ‘’, qui sera consacré au management des acteurs du cinéma, des musiciens, des sportifs, des Ecrivains et toutes les personnes évoluant dans le secteur du divertissement. « Nous sommes une société de divertissement à service compris qui travaille à la gestion de l’artiste, de l’édition de la musique et l’organisation des tournées », a déclaré Yeli Madi Konaté. Ce dernier, directement nommé Directeur de Partenariat. de la chaîne 9TV depuis son départ à la radio Kledu, veut impulser une nouvelle dynamique à sa profession à la télé. « La télé est un métier assez compliqué. La 9 TV, au-delà du travail, c’est une famille. Je trouve que c’est un projet où l’accent est surtout mis sur la jeunesse », a indiqué M. Konaté, qui a rassuré qu’il ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de la confiance placée par les responsables de la chaîne la 9 TV.

Présent à ce déjeuner de presse, le PDG de la chaîne, Sory Kaba Diadité, de préciser que le poste de Directeur de Partenariat est un poste très stratégique dans le dispositif de la 9 TV. Il estime que les choix ne s’opèrent pas au hasard, mais surtout par des raisons et des motivations précédentes.

« Quand j’ai eu l’autorisation d’ouvrir ma propre chaîne, j’ai démissionné de la chaîne continentale Africable. Compte tenu de nos liens de fraternité et de convivialité j’ai pensé à Yeli Mady Konaté. C’est quelqu’un de très sincère. Je l’ai proposé d’être le Directeur de Partenariat. Ce poste, parce que je sais le lien qu’il a avec ce beau monde. Il est accessible et engagé. Il a accepté ce poste, et il a fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir répondre aux attentes de la 9 TV », a laissé entendre Sory Kaba Diakité. Pour lui, le choix du chiffre impair neuf symbolise la loyauté, la fidélité et l’offensive.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

