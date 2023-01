Soutien aux artistes maliens : Un cocktail expo-vente donné à la résidence de l’ambassadeur de l’UE

L’Ambassadeur de l’Union Européenne au Mali, M. Bart Ouvry a organisé le vendredi 27 janvier 2023 à sa résidence une soirée de présentation de vœux, couplée à un cocktail d’expo-vente des œuvres en soutien aux artistes maliens.

Le couple diplomatique Ouvry est passionné de culture, et l’ambassadeur de l’UE, M. Bart Ouvry, a une grande estime pour la culture malienne. Il consacre beaucoup d’attention aux artistes maliens dont il vante le talent et savoir faire lors des réceptions données à sa résidence. L’ambassadeur de l’UE a donc couplée sa soirée d’adresse de vœux de nouvel an à un cocktail d’ expos- vente des œuvres des artistes maliens. Ceci pour soutenir la culture malienne et spécifiquement permettre à ces artistes d’atteindre leurs objectifs à savoir s’offrir un local de travail . Parmi le groupe, il y a également le marionnettiste Yaya Coulibaly qui cherche à ouvrir son musée de marionnettes.

L’argent des ventes de la soirée (tableaux, marionnettes, livres) vise donc à s’offrir ‘un toit’ à ces artistes selon M l’ambassadeur . Près d’une centaine d’œuvres artistiques étaient mises en vente.

Cette soirée a été opportune pour l’ambassadeur de l’UE au Mali, d’’exprimer une nouvelle son amour et respect pour la culture malienne dont il admire la richesse, sa diversité et la sagesse.

« La culture malienne a une histoire millénaire. La culture est le meilleur moyen d’approcher les maliens, approcher leur esprit et cœur », a-t-il déclaré. L’UE accompagne la culture malienne à travers les appels à proposition mais au-delà de cet aspect officiel, son ambassadeur M. Bart Ouvry est personnellement investi aux côtés des artistes maliens. Et cette partition, il la joue en symbiose avec son épouse M. Carine Ouvry également passionnée des œuvres artistiques. M. Bart Ouvry a également formulé les vœux de paix, de cohésion et stabilité au Mali pour cette nouvelle année.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

