Le colonel Assimi Goïta a dépêché, ce mercredi 4 mai, à Lomé une délégation ministérielle pour solliciter la médiation du Président Faure Gnassingbé afin de désamorcer la crise qui oppose le Mali et les autres Etats de la CEDEAO.

Alors que les effets de l’embargo commencent à se faire sentir sur les caisses de l’Etat et sur presque tous les leviers de l’économie malienne, les autorités de la transition décident de jouer la carte de l’apaisement avec les Chefs d’Etat de la CEDEAO. C’est en sens que le Chef de l’Etat de la transition malienne a dépêché des émissaires auprès de son homologue Togolais, pour relancer les négociations avec la CEDEAO. « Lors de mon séjour à Lomé, nous avons sollicité la facilitation du Togo auprès de la communauté internationale pour la recherche de solutions à la crise malienne », a twitté le ministre des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui conduisait la mission malienne à Lomé, accompagné de deux autres membres du gouvernement de la transition. Sans pourtant l’exprimer publiquement, certaines sources affirment que Bamako auraient demandé à Faure Gnassingbé de jouer le rôle de médiateur auprès de la CEDEAO pour parvenir à un accord.

Le communiqué final, sanctionnant cette visite de la délégation malienne à Lomé, indique que «le Ministre Abdoulaye Diop a demandé au Togo de soutenir l’effort de dialogue du gouvernement malien avec l’ensemble de la communauté internationale et de prendre des initiatives de facilitation ou des missions de bons offices pour mobiliser à nouveau les acteurs régionaux et internationaux autour de la transition, dont la visée demeure des élections libres, transparentes et crédibles et le retour à l’ordre constitutionnel ».

La partie Togolaise représentée par le Ministre Robert Dussey a, selon le communiqué, réaffirmé la disponibilité du gouvernement togolais à accompagner le Mali pour un retour à l’ordre Constitutionnel. « Seul un dialogue permanent et constructif avec les autorités de la transition malienne créera les conditions d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel et d’efficacité à la lutte contre le terrorisme », a réitéré le ministre des affaires étrangères togolais, selon le communiqué conjoint. En outre, Bamako et Lomé ont souligné les liens de dépendance et d’interdépendance entre leurs économies respectives,dans un contexte économique mondial marqué par les difficultés. C’est pourquoi les deux parties ont, lors de cette entrevue, relevé la nécessité d’œuvrer à la construction d’un consensus avec la CEDEAO devant conduire à la levée des sanctions qui affectent les populations.

Cinq mois après l’embargo de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Mali serait résolu à trouver une solution avec ses voisins. Pour ce faire, le colonel Assimi Goïta a jeté son dévolu sur le Président Faure Gnasimbé Eyadéma à cause de l’amitié qu’il entretient avec lui et surtout à cause de la confiance dont le Président Togolais jouit auprès de Alassane D. Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire, réputée comme la locomotive de l’économie et le poids lourd de la zone UEMOA.

