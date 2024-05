Le jeudi 16 mai 2024, le Président du Nigéria, non moins Président en exercice de la CEDEAO, a reçu son homologue du Sénégal Bassirou Diomaye Faye. Lors de leur rencontre, Tinubu a invité Faye à « collaborer et à rencontrer les autres frères (le Mali, le Burkina Faso et le Niger) pour les persuader de revenir au bercail. »

Dans le cadre du renforcement des relations entre le Nigeria et le Sénégal, les présidents Bassirou Diomaye Faye et Bola Tinubu se sont entretenus à Abuja. Le Sénégal et le Nigeria ont « un intérêt commun pour la démocratie », a indiqué le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, selon un communiqué de la présidence nigériane qui a sanctionné l’audience entre les deux chefs d’Etat, le jeudi 16 mai 2024.

Les échanges entre les deux présidents ont pris en compte la situation qui règne dans la sous-région, où Tinubu est le président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le chef de l’Etat nigérian a demandé à son homologue sénégalais de travailler de sorte à ramener les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont quitté l’organisation sous régionale, en début d’année. « En tant que Président de la CEDEAO, je vous invite à collaborer et à rencontrer les autres frères pour les persuader de revenir au bercail… », a déclaré Bola Tinubu.

Les deux chefs d’Etat se sont engagés également à « promouvoir la démocratie » en Afrique de l’Ouest. « La démocratie constitutionnelle est ce que le Sénégal a prouvé au reste du monde et à l’Afrique. C’est une joie de vous avoir ici », a indiqué Tinubu à Faye, selon le communiqué. Et le président nigérian d’ajouter: « Nous sommes à un moment critique de l’histoire de la démocratie constitutionnelle, en particulier en Afrique de l’Ouest. Ce que vous avez entrepris, une lutte axée sur la liberté, est remarquable ».

Madiassa Kaba Diakité

Commentaires via Facebook :