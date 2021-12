Dans leur dernier communiqué sur le Mali et la Guinée , les chefs d’État et de gouvernement de l’organisation ouest-africaine n’ont pas abordé des phénomènes pouvant être vus comme des ruptures de l’ordre constitutionnel. Or, “l’opinion africaine considère comme un paradoxe de voir un leader politique arrivé au pouvoir par un coup d’État constitutionnel ou électoral participer aux sanctions infligées aux auteurs de coup d’État“, lit-on dans la résolution publiée par un parterre de personnalités et d’organisations africaines réunies par le Think-Tank Afrikajom Center à l’occasion des vingt ans de pratique du protocole de la Cédéao sur la démocratie et la bonne gouvernance.