près de 7000 tonnes de céréales au gouvernement fédéral du NigeriaLa Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), dans un communiqué parvenu ce mardi à APA, annonce avoir concrétisé, le samedi 27 juillet 2024, son engagement en faveur de la sécurité alimentaire régionale en remettant près de 7000 tonnes de céréales au gouvernement fédéral du Nigeria.

Cette opération, menée à Kano, comprend deux volets distincts : un don de 2000 tonnes de céréales au titre de la solidarité régionale, et une rotation technique de 4976,75 tonnes de stocks de la Réserve régionale de sécurité alimentaire.

Cette initiative intervient dans un contexte alarmant où, selon l’analyse de mars 2024, environ 50 millions de personnes dans la région, dont 31,7 millions au Nigeria seul, sont en situation d’insécurité alimentaire. Ce pays, qui représente 16 % de la population totale concernée, est particulièrement touché par cette crise.

« Cette expression de la solidarité régionale est une contribution de la CEDEAO pour soutenir les différents efforts déjà en cours. Ce don contribuera à renforcer la résilience des populations affectées par la situation alimentaire difficile », a déclaré Professeur Fatou Sow Sarr, Commissaire de la Cédéao en charge du développement humain et des affaires sociales, citée par la note.

Le représentant du gouvernement nigérian, Dr S.A. Haruna, a exprimé sa gratitude envers l’organisation communautaire et s’est engagé à reconstituer les stocks mobilisés lors de la prochaine récolte, soulignant ainsi l’importance de la Réserve régionale de sécurité alimentaire.

Cette opération s’inscrit dans un plan plus vaste de la Cédéao, qui prévoit également de soutenir cinq autres pays (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger et Sierra Leone) fortement touchés par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Depuis 2017, la Réserve régionale est intervenue 19 fois dans six pays de la région, distribuant plus de 55 000 tonnes de céréales.

Le Nigeria a déjà bénéficié par le passé de l’aide de la Réserve régionale, recevant environ 10 129 tonnes de céréales entre 2017 et 2020. De plus, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest prévoit de fournir 230 tonnes de compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux jeunes enfants au Nigeria.

