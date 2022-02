Le lundi 31 janvier 2022, la salle de conférence du rectorat de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) a abrité la cérémonie d’ouverture de deux jours de réflexion des universitaires maliens. Ladite cérémonie qui était placée sous la Présidence du Pr. Amadou Keita, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, avait comme invité d’honneur, le Pr. Brehima Kamina, Ministre l’Urbanisme et de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population.

« Il est des moments et des espaces qui marquent des tournants décisifs dans la vie d’un être où, à une plus grande échelle, dans la vie d’une Nation. Ces moments appellent, avec force, à une interrogation permanente, à une recherche de solutions qui passe par une introspection et une projection sur notre environnement immédiat », c’est avec cette phrase pleine de signification, que le ministre Pr. Amadou Keita introduira son discours. Il a mis l’accent sur les difficultés que notre pays a connues, la dernière décennie sur le plan sociopolitiques, sécuritaire et plus récemment sanitaire. Le ministre s’est dit très heureux de l’implication massive de l’opinion publique malienne dans toute sa composante pour la résolution des différentes crises qui secouent notre bien en commun, le Mali.

« En nous réjouissant de cet état de fait, il nous faut noter, sans la confondre avec un quelconque désintérêt, la posture de retrait du monde universitaire dans le débat de l’instantané. Comme j’aime à le dire, le temps de l’universitaire n’est pas forcément celui du politique. L’universitaire qui est dans une démarche scientifique a besoin de recul pour donner une intelligibilité à des situations souvent très complexes. Et ce principe n’est pas compris par beaucoup qui regrettent l’absence d’une voix avertie, d’une voix scientifique, dans les remous que nous traversons », a-t-il fait savoir. Et de poursuivre que cette voix de l’universitaire est donc nécessaire, car se situant en principe à équidistances des contingences partisanes et loin de la passion des débats politiques.

Selon le ministre Pr. Keita, après les sanctions prises conjointement par la CEDEAO et l’UEMOA, le 9 janvier dernier, contre le Mali, les universités du Mali ont décidé qu’il est temps pour elles de procéder à une analyse de la situation et proposer des pistes de résilience car à son dire, la question, pour l’universitaire n’est pas de prendre la parole, mais c’est de savoir la prendre, car il sait que l’on sera attentif à ce qu’il dira.

Pour le ministre Keita, les sanctions de la Communauté sous régionale visent les populations civiles, les capacités militaires et la vivacité économique de notre pays. Il s’agit en définitive d’empêcher notre nation de mettre en œuvre les solutions durables aux multiples crises préconisées par les Assises Nationales de la Refondation (ANR). Il a invité ses collègues universitaires à maintenir le cap de la réflexion permanente sur les enjeux d’un Mali au cœur des intérêts géostratégiques de puissants de ce monde. Tout en ayant le réflexe d’accentuer la communication auprès de la population.

Il a pour finir, exprimer toute sa gratitude aux responsables et aux enseignants-chercheurs des cinq universités publiques du Mali pour avoir initié une telle activité scientifique. ‘’La tenue de ces deux journées de réflexion constitue, sans aucun doute, un témoignage éloquent de l’engagement patriotique de la communauté scientifique et de la souscription des universitaires à la recherche d’un idéal de paix et de dignité humaine pour les maliens et les africains’’, a-t-il souligné, avant d’annoncer qu’il demeure convaincu, qu’avec le concours des personnes ressources sollicitées et l’expérience des uns et des autres en la matière, les échanges aboutiront à des contributions remarquables des universitaires, qu’il se fera un devoir de porter à l’attention des plus hautes autorités.

