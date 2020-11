Lutte contre l’Insécurité alimentaire au Mali : La Cédéao et l’UE à nos côtés !

Afin de lutter contre la pandémie de Covid-19 et l’insécurité alimentaire en Afrique de l’ouest, la CEDEAO soutenue par l’UE, a exprimé, il y a quelques jours, sa solidarité en offrant à l’État malien des dons en vivres pour les ménages les plus vulnérables. C’était dans les locaux de l’Office des Produits Agricoles du Mali (Opam).

Face aux effets de la pandémie du coronavirus, qui viennent aggraver les défis du Mali déjà confrontés aux conséquences du terrorisme, du changement climatique entre autres, la Cédéao a apporté son soutien à notre gouvernement et aux ménages les plus vulnérables.

En effet, ce geste solidaire se manifeste, à travers des dons en vivres d’une quantité totale de 893 tonnes de céréales composées de mil, maïs, sorgho et riz.

Le premier don est constitué de 237 tonnes de céréales et financé par le Fonds Urgence Humanitaire de la commission de la Cédéao pour les secours en cas de catastrophe et d’urgence aux Etats membres touchés par une urgence humanitaire. A ce premier don s’ajoute un deuxième de 556 tonnes financé par les ressources du projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest que soutient financièrement l’Union Européenne à hauteur de 56 millions d’euros.

Toutefois, ces céréales seront prélevées sur les stocks de la Réserve régionale de sécurité alimentaire dont une partie est entreposée sans les magasins de l’Office des Produits Agricoles du Mali (Opam). Puis, elles sont distribuées gratuitement aux ménages les plus touchés par les différentes crises.

Ces deux dons viennent en complément des appuis multiformes que la Cédéao apporte à notre pays depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, le 24 mars dernier.

Pour le commissaire en charge de la sécurité alimentaire, Sékou Sangaré, le Covid-19 affecte tous les secteurs et perturbe les systèmes de production, de stockage, de commercialisation, de transformation et de distribution des produits agricoles et alimentaires. De plus, l’analyse de vulnérabilité du cadre harmonisé, a-t-il dit, a estimé à environ 1 340 741 personnes qui sont actuellement en situation alimentaire difficile et se trouvent dans notre pays notamment les déplacés internes, les enfants touchés par la malnutrition et d’autres. « Raison pour laquelle, la commission de la Cédéao a décidé d’apporter son soutien au Mali, à travers le Fonds des Urgences Humanitaire et l’appui financier de l’UE, dans le cadre du projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest », a expliqué Sékou Sangaré.

Par la même occasion, l’ambassadeur de l’UE, Barth Ouvry a souligné « nous sommes satisfaits de la mise en œuvre de cette initiative et nous continuons à le faire davantage. L’UE est venue renforcer la coopération qui existe entre l’Europe et le Mali en leur offrant des vivres à l’endroit des couches les plus vulnérables »

Rappelons que la Politique humanitaire de la Cédéao a pour mission de prévenir, d’atténuer et de faire face à l’impact de désastre imputable à des catastrophes naturelles, que cet impact soit exacerbé par un conflit ou non. Elle vient en complément à la politique de la Cédéao pour la réduction des risques qui focalise sur la réduction des risques de catastrophes par la conception d’intervention visant à réduire le risque en tant qu’obstacle au développement.

Pour ce faire, le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine, Hamidou Ah Ilène, a félicité le geste salutaire de la Cédéao et de l’UE. Selon lui, ce geste vient à point nommé pour les ménages les plus défavorisés qui se trouvent dans les quatre coins du pays. Pour ce faire, le ministre Ag Ilène a réaffirmé la mise en place d’une réserve alimentaire qui permettra d’apporter des réponses endogènes contre la crise alimentaire qui sévit sur le continent.

Créée le 28 février 2013 à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cédéao, la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire vise notamment à compléter les efforts des Etats membres pour fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle rapide et diversifiée.

Malick Camara

