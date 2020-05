Opération Barkhane: Actualité des opérations du 21 au 28 mai 2020

Dans la continuité des semaines précédentes, la force Barkhane poursuit son effort dans la région du Liptako- Gourma et concentre son action dans la lutte contre les groupes armés terroristes dans la région dite « des trois frontières ».

Opérations aériennes et aéroterrestres dans la région des trois frontières.

Cette semaine, Barkhane a neutralisé plusieurs terroristes et détruit une quinzaine de motos lors d’opérations à la suite d’une phase de détection et de caractérisation par drone REAPER.

Du 22 au 23 mai, la force Barkhane a conduit une opération aéroterrestre dans le Gourma malien. Sur court préavis, elle a engagé une patrouille d’hélicoptères composée de deux TIGRE contre un groupe de combattants djihadistes se déplaçant à moto.

Plus tard, le dimanche 24 mai, la force Barkhane a conduit une opération aérienne au nord du Burkina-Faso, à proximité de la frontière malo-burkinabè contre un rassemblement de membres d’un groupe armé terroriste, en engageant une patrouille de MIRAGE 2000D en complément du drone REAPER ayant permis leur détection.

Le GTD « Dragon » en opération zonale dans la région des trois frontières

Du 4 au 16 mai, une unité du groupement tactique désert « Dragon » a conduit une opération dans la région des trois frontières (Burkina Faso, Niger et Mali).

Pendant quatorze jours les soldats ont mené de nombreuses missions de reconnaissance, de ratissages et d’embuscades pour débusquer les combattants des GAT présents dans la région. La présence régulière de Barkhane dans la région est un réel atout pour la conduite des opérations, favorisant l’établissement de liens avec la population locale.

À la suite d’une succession d’actions de combat, la force Barkhane a neutralisé plusieurs terroristes. Cette pression constante entraîne la désorganisation des groupes armés. Au bilan, six motos, une importante quantité d’armement, de munitions et de matériels militaires ont été saisis.

Vaste opération commando dans le Gourma

Du 9 au 17 mai, les commandos de la force Barkhane ont conduit une vaste opération dans le Gourma. L’opération réalisée dans la profondeur consistait à s’infiltrer pour mettre en place des embuscades, et reconnaître des points d’intérêts dans une zone refuge des groupes armés terroristes. Les infiltrations de nuit ont ainsi permis aux commandos de Barkhane de surprendre l’ennemi à plusieurs reprises.

Au cours de cette opération, les commandos ont été appuyés par les hélicoptères de reconnaissance et d’attaque TIGRE. Une opération de fouille a ainsi découvert plusieurs plots logistiques, dont le matériel a été saisi ou détruit sur place, réduisant ainsi les capacités de soutien logistique des GAT.

Plusieurs ravitaillements par hélicoptères ont également permis aux commandos de durer sur le terrain pendant plus d’une semaine et de parcourir près de 800 km hors-pistes.

Au bilan, cette opération s’est conclue par la neutralisation de plusieurs terroristes, la destruction de plus d’une vingtaine de motos, d’armements et de munitions, ainsi que de nombreux moyens de transmissions et du matériel militaire.

Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger, et Tchad. Elle regroupe environ 5100 militaires dont la mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace.

