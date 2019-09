Outre l’Aide Médical à la Population (AMP), le don de matériel médical à l’hôpital de Kaigourou, les militaires ont effectué des dons alimentaires, fourni du matériel pour le nettoyage des fossés pendant les crues et ont également participé à l’inauguration d’un jardin d’enfants à Gossi, le 30 août, en soutien de l’association des femmes de Gossi.

Enfin, concourant au retour de l’Etat malien dans la région, ces opérations et l’amélioration de la situation ont par ailleurs permis la réouverture des bureaux de la sous-préfecture le 1er septembre. Les habitants pourront désormais être reçus par le sous-préfet deux fois par semaine.

 Onze cadres des Forces Armées Maliennes (FAMa) en immersion au sein de la Force Barkhane

Onze cadres des Forces Armées Maliennes viennent d’achever leur stage en immersion au sein des Groupements Tactiques Désert (GTD) de la force Barkhane. Pendant trois semaines, courant août, ces officiers et sous-officiers ont vécu au rythme des sections de la mêlée et des unités logistiques françaises.

Au cours de leur période en immersion, les stagiaires ont tenu leur rôle de chef. Ils ont participé à la planification des opérations et à la rédaction des ordres. Ils ont dirigé eux-mêmes des séances d’instruction et commandé sur le terrain. Deux des stagiaires ont été insérés dans des unités du Groupement Tactique Désert Logistique (GTD-LOG), et deux autres au sein du Groupement Tactiques Désert n°2 (GTD-2) « Edelweiss » à dominante cavalerie, à Gao. Les sept derniers stagiaires ont été intégrés à l’infanterie au sein du Groupement Tactique Désert n°1 (GTD-1) « Belleface » : trois à Gao et quatre sur l’emprise française de Gossi. Ils ont été formés dans des domaines aussi divers que la maintenance des véhicules, le tir au mortier de nuit, la conduite de patrouilles ou le commandement d’une force de réaction rapide.

 Sorties air hebdomadaires (bilan du 28 août au 03 septembre inclus)

Les avions de la force Barkhane ont réalisé 98 sorties, parmi lesquelles 37 sorties de chasse, 25 sorties de ravitaillement/ISR et 36 missions de transport.

Contact presse : [email protected]

=========== POINT DE SITUATION DU 30 AOÛT AU 05 SEPTEMBRE 2019

BARKHANE : Le groupement tactique « Edelweiss » poursuit ses opérations dans le Liptako Du 12 au 22 août, le groupement tactique n° 2 « Edelweiss » était engagé dans une nouvelle opération qui avait pour objectif de marquer avec détermination la présence de la force dans la région de Ménaka et de renforcer le partenariat opérationnel avec les forces maliennes. Après une semaine de formation sur Ménaka, le détachement malien a pris la tête du convoi pour reconnaître l’axe vers In-Delimane et effectuer un contrôle de zone dans le secteur...(suite) BARKHANE : Planification conjointe d’une opération avec les Forces Armées Maliennes (FAMa) Du 2 au 12 août, le groupement tactique n°2 « Edelweiss » avait conduit une nouvelle opération dans le Liptako. Les forces partenaires ont été largement associées à cette nouvelle action, tant dans la préparation que dans la conduite de la mission. L’objectif était de leur permettre de mener de façon autonome la lutte contre les groupes armés terroristes et d’assurer la sécurité de leur pays...(suite) BARKHANE : Nouvelle opération conjointe du groupement tactique n°1 « Belleface » dans le nord-est du Gourma Du 18 au 27 août, le groupement tactique « Belleface » a mené, conjointement avec les Forces Armées Maliennes (FAMa), une opération à l’est de la base avancée de Tombouctou. Cette opération avait notamment pour objectif de marquer la présence de Barkhane, au côté de ses partenaires maliens, jusque dans les confins du Gourma.…(suite)