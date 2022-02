Premier (1er) article de l’an 2022 et 37ème au total depuis janvier 2019, diriger l’Association fondée par feu Maître Abdoulaye Sékou SOW est un honneur à mériter. Et Sall est loin de mériter un tel honneur !

Tribune destinée à apporter au public l’information juste et réelle sur l’association Cri-2002.

L’heure est toujours au rétablissement de la VERITE et à la lutte pour la JUSTICE, deux notions mortellement malmenées par Sall et sa bande d’opportunistes voraces.

Outre sa personnalité insupportable, ses actes depuis l’Assemblée Générale du 12 janvier 2019 l’ont sérieusement discrédité dans son élan de se hisser au sommet via Cri-2002.

Socialement et professionnellement, Sall est un cas d’échec parmi sa génération.

Atypique, il n’a de repère et boussole que son humeur guidée par l’appât du gain facile. Sa soif de pouvoir, d’argent et de gloire constituent son approche effrénée de lutte pour rester président de Cri-2002, sa manne de survie.

Eternel abonné à la négation des évidences, Sall repousse le Méritant pour s’acoquiner avec le Médiocre et s’appuyer sur le Béni oui oui.

Que de chemins parcourus depuis les sacrifices du premier Président feu maître Sow pour asseoir la crédibilité de l’Association Cri-2002.

Et c’est sur notre patrimoine commun qu’une clique affamée tente vainement de faire main basse en procédant à des exclusions contre toute décence ; clique qui nourrit des desseins obscurs inavoués pour assouvir leur intérêt général.

C’est cette attitude répréhensible que les PERES FONDATEURS DE CRI 2002 ont dénoncé à travers une pétition contre Abdoulaye Sall qui s’entête à se prévaloir de la direction sans vergogne.

Sall, l’homme au double échec judiciaire et professionnel n’est ni habilité à parler de Cri-2002 ni apte à la fonction de Président de l’Association tant l’homme est dénué de tout trait de leadership ne pensant qu’à sa petite personne.

Mais, ne sachant que faire d’autre ni où aller, il préfère végéter à Cri-2002 qu’il contribue à anéantir décidé à créer le chaos en partant.

1. Pendant que le 1er Président feu Maître SOW s’entourait des jeunes engagés, Sall dénigre son jeune entourage pour se faire valoir

Le comportement inédit de Sall découle du type de rancœur acquis depuis le bas âge du fait du manque d’affection partielle ou totale.

Sinon, comment peut-on avoir la manie de mettre à son compte personnel tout fait positif d’une organisation par essence collective ?

Sall est adepte des phrases du genre « Tout ce qui est positif, c’est moi ; tout ce qui est négatif ou erreur, c’est les autres ». Trop simpliste non ?

Comme tel, quelle plus-value réelle cet homme peut apporter au renforcement des principes et valeurs démocratiques (champ d’action de Cri-2002) si ce n’est le vacarme et le tintamarre, et cela selon son humeur ou la direction de sa recherche de poste public de responsabilité.

Et cette nuisance aux missions fondatrices de l’Association Cri-2002 va de mal en pis d’autant que les dispositions conventionnelles qui lient Cri-2002 aux PTF sont dévoyées pour assouvir un désir purement personnel, d’où leur réticence voire leur prise de distance vis à vis de Cri-2002.

Pour ces raisons et pour tant d’autres, Sall constitue le fossoyeur de l’Association think tank Cri-2002, appuyé dans son dessein funeste par le Secrétaire Général modibo koly venu par ses soins et qui, pour cela, avale toutes les couleuvres.

Tenez : le gros grand malinké est l’as dans l’exécution de basses besognes planifiées par le peuhl Sall. A titre illustratif, c’est lui qui criait dans la salle d’Assemblée Générale ordinaire du 12 janvier « Sors de ma salle, sors de ma salle ! À l’endroit du Permanent qui fustigeait le comportement irresponsable de Sall, Association dont il était étranger dans les 4 mois de la création.

L’attitude de modibo koly était sans vergogne car comment peut-il intégrer Cri-2002 après 5 ans de sa création et se comporter en propriétaire vis à vis du Permanent qu’il est venu trouver sur place comme membre fondateur ? Il faut être déréglé pour agir de la sorte en faisant fi du minimum de décence.

Même dérèglement qui l’a poussé à agresser l’huissier dans la salle pour le sortir de force sur ordre de son patron Sall. N’eût été la sagesse du patron de l’huissier agressé, c’était la prison assurée pour Abdoulaye Sall et Modibo koly si l’on demandait un soit transmis du procureur.

2. Sall a agi en chef d’entreprise durant 16 ans (2004-20019)

La question vaut son pesant d’or car qui a entendu Abdoulaye Sall parler, même brièvement de son illustre prédécesseur feu Maître Abdoulaye Sékou SOW, 1er Président et fondateur de Cri-2002 ?

Sall a toujours fait croire que Cri-2002, c’est son invention ; ce qui est faux.

Cri-2002 est le fruit de trois initiateurs (Feu Maître SOW, Maître Abdoul W. BERTHE et Maître Ahmadou TOURE tous deux vivants par la grâce d’ALLAH et que Sall n’ose point regarder dans les yeux de honte à force de trahison, d’usurpation et d’accaparement.

Toute critique correspond à un affront pour Sall alors qu’il ne pose aucun acte qui mérite applaudissement.

Il invoque son âge alors qu’il ne pose aucun acte digne de son âge.

Il invoque son diplôme alors qu’il ne peut tenir un débat face à un lycéen averti

Il invoque sa personne je je je ou moi moi moi alors que sa personnalité est négativement appréciée par le public.

Cette crise qui emporte Sall trouve son salut par le rappel que Cri-2002 n’est pas une entreprise de sall mais bien une Association qui fonctionne sur des règles de la République comme l’a si bien écrit le juge de la Cour d’Appel désavouant Sall qui se retrouve dans ses petits souliers.

3. Qui sont les soldats de la mise en place de l’Association Cri-2002 ?

Ces soldats se nomment feu Maître SOW, feu Sagaîdou F. MAIGA, feu Soumana TRAORE, feu Mamadou DISSA, feu Colonel Mohamed COULIBALY (l’initiateur du logo), Maître Moussa GOITA, Maitre Ahmadou TOURE, Maitre A W. BERTHE, Yéro DIALLO, Mory Kaba DIAKITE, Mohamed TOURE, Ibrahim Sessay CISSE, Modibo Poudiougou, Allaye CISSE le grand diplomate, nos altruistes secrétaires des premières heures de Cri-2002 nommés Mohamed TOURE, Amady DIAL, Mamy DOLO et Kola KASSAMBARA et tant d’autres anonymes que Sall ignore.

Quel crédit accorder à un tel monsieur qui fait fi du bon sens et de l’éthique comme s’il avait été opéré pour lui extirper tout sens moral ?

4. Quand la religion d’un homme se limite aux médias et à la recherche effrénée de la gloire, l’aventure devient périlleuse

C’est le cas typique et singulièrement négatif de Sall qui ne jure que par le show de m’as-tu vu à la télé ou m’as –tu entendu sur les ondes ? Même si c’est pour tenir des propos le plus souvent choquant et insensés ; l’important pour lui c’est d’apparaitre et sortir de l’ombre.

Ce monsieur a l’art de distraire le public en se prenant pour le centre des débats d’intérêt national alors que, c’est un secret de polichinelle, il est « déposé » par tous et toutes à cause de son opportunisme avéré et sa traitrise notoire du fait qu’elle ne date pas d’aujourd’hui.

Et même Cri-2002 qui lui a permis de sortir de l’ornière n’est pas épargné de ses tares et vices ; l’habitude étant une seconde nature, dit-on.

C’est ainsi qu’il créée sciemment de perpétuelles situations de conflits dans la collaboration à la fois pour masquer sa platitude et pour dénigrer l’autre avec comme unique dessein de se mettre en vedette et faire main basse sur notre patrimoine commun qu’est Cri-2002. Voilà son visage réel suffisamment connu.

Bamako, le 14 février 2022

Mamadou F. KEITA

Secrétaire à l’organisation depuis août 2000

Conseiller Permanent depuis février 2010

Commentaires via Facebook :