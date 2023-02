En quête de paix juste pour notre pays

Notre pays brûle et la responsabilité de l’inaction et de l’indifférence est impossible à supporter pour beaucoup d’entre nous. Des tensions négatives et inutiles sont entrain de contribuer à prolonger, envenimer et exacerber les conflits au nord et au centre de notre pays. L’accord de paix n’a pas atteint ses objectifs, qui étaient d’apporter la paix et la sécurité à nos populations et de préparer la voie à une solution politique juste, pacifique et durable aux conflits. Il est temps d’arrêter de sous-traiter nos problèmes auprès d’autres qui peuvent avoir des objectifs différents des nôtres. Et nous ne pouvons pas non plus continuer à compter sur les autres pour résoudre nos problèmes sociaux, encore moins sur ceux qui ont encouragé ou participé à créer les mêmes problèmes. Quoi qu’il en soit, c’est à nous que revient le choix de relever nos défis. C’est nous qui en paierons le prix ou récolterons les gains ! nous en sommes seuls responsables. Travaillons ensemble pour que les parties reprennent les pourparlers en faisant preuve de souplesse, dans un esprit constructif, afin que puisse être dégagée une solution pragmatique qui conduise à rendre l’accord viable et crédible pour une paix durable et garantisse la sécurité des populations sur toute l’étendue du territoire national.

Tout au long de l’histoire de notre nation, nous trouvons des exemples qui témoignent de notre capacité de trouver des solutions heureuses à nos questions et problèmes sociétaux. Alors, prenant en compte ces exemples et la sagesse de nos expériences, trouvons la solution adéquate aux exigences spécifiques de toutes les parties afin de mettre un terme définitif à la violence et surtout obtenir la paix qui exige l’engagement ferme et le courage extraordinaire de la part de tous.

Nos différentes composantes ont vécu des siècles durant dans l’harmonie. Nos sources, nos racines et nos peuples autochtones apportent la richesse extraordinaire de leurs diverses structures sociales, économiques et culturelles au devenir permanent de notre nation moderne fondée sur nos valeurs positives. Nous devons vaincre toutes les menaces contre l’unité et mettre un terme à cette idée que nous pourrions être autre chose qu’une nation unie et solidaire.

Œuvrons ensemble pour évoquer les problèmes liés à cette période transitoire de la vie de notre pays et apporter les solutions viables afin de démontrer à nous-mêmes et au reste du monde que notre nation est unie dans sa lutte pour la liberté, la paix et le développement durable.

Cheick Boucadry Traoré

