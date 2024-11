La HAChe de guerre.

Je me rappelle que du temps où il était 1er vice-président de l’Adema et non moins ministre d’État chargé de l’Administration territoriale, feu Mamadou Lamine Traoré mettait en garde tous ceux qui avaient oeuvré à l’avènement de la démocratie en ces termes : ” chers amis et chers camarades, rien n’est irréversible y compris la démocratie”. Les coups d’État successifs de 2012 à 2021 prouvent tristement qu’il avait raison raison. La démocratie n’est pas irréversible tout comme les libertés qui lui sont consubstantielles. La liberté d’expression, la liberté de presse, la liberté d’opinion constituent des acquis que d’aucuns considéraient sinon irréversibles du moins inattaquables. Je pense que l’épisode HAC/JOLIBA TV les ramène lourdement à la réalité (et bien d’autres avant).

Dans cette affaire, il est clair que la HAC outrepasse ses prérogatives. J’allais dire qu’elle marche à côté de ses pompes. Satisfaire les désirs des autorités nationales en les devançant souvent ne lui suffit plus. Se mettre à la disposition d’autorités transnationales fussent-elles de L’AES ; (aujourd’hui c’est le Burkina Faso demain ce serait le Niger) est une corde à son arc et s’apparente malheureusement à une est affligeante attitude de soumission. Le gendarme de la régulation qu’est la HAC doit savoir que le rôle du gendarme n’est pas seulement la répression. Sa seule présence doit être dissuasive doit la notion de la peur du gendarme.

La décision de fermer Joliba TV, de lui retirer sa licence constitue un acte grave dans la mesure où elle s’adosse plus sur un zèle inapproprié que sur les textes. La HAC doit se ressaisir et recouvrer la raison. Il est de son devoir de s’habituer à la présence de tous les médias qui usent de leur liberté et qui donnent de l’espace aux opinions divergentes, quite à écorcher les princes du jour, d’ici et d’ailleurs. Qu’elle dépose sa HAChe de guerre et qu’elle revienne sur sa décision.

Vive la liberté. Vive Joliba

Tiégoum Boubèye Maïga

Commentaires via Facebook :