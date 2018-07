Nous sommes des êtres imparfaits, en interactions constantes avec des perceptions différentes dans une atmosphère évolutive. Cela crée dans nos relations avec nos proches, nos collaborateurs, nos sociétés, souvent de la frustration. Aussi nous agissons et entreprendrons des actions et créons des événements injustifiés dans nos propres vies.

C’est dans ce sens qu’il est utile de prendre un instant pour se mettre en question pour mieux cerner les situations. Le but de la remise en question, n’est pas de s’accuser ou de prouver qu’on est coupable d’une situation donnée mais se remettre en question nous permettre de mieux comprendre, de voir d’autres alternatives, de découvrir de nouvelles approches.

C’est quoi la remise en question ?

La remise en question, c’est se poser des bonnes questions. Ces questions peuvent concerner tous les sphères de notre vie et nos attitudes comportementales.

La remise en question, c’est se demander si on ne pouvait pas faire, dire, agir autrement.

C’est prendre conscience des événements de notre vie.

Remettons nous en question pour être plus conscience de ce que nous faisons, dirons afin de nous améliorer.

Les situations nécessitant une remise en question

Individuel

Au quotidien, nous sommes tous en quête de quelques choses. Notre quête nous conduit d’endroit à endroit. Sur cette route, nos émotions varient. Souvent nous sommes enthousiastes et souvent tristes. Très généralement nous lions ces résultats aux situations ou aux autres. Dans ce train plein, il arrive de se remettre en question. Il ne s’agit pas de douter de tout, en tout en temps, mais de se poser des questions souvent sur l’importance de choses, la valeur quelle peuvent prévaloir, la nécessité d’y prendre part, l’impact qu’elle engendre. Cette remise en question permet d’avoir de la clarté dans les idées.

Interindividuel

Dans nos relations familiales et socio-professionnelles, nous sommes en permanences interactions. Ces interactions individuelles sont sources de bonnes et mauvaises relations. Dans les bons et les mauvais cas, il est judicieux souvent de se remettre en question. Cela nous permet d’ajuster les bonnes relations et d’éviter les conflits dans les mauvaises situations.

Profession

La perfection n’étant pas humain, il peut y existe des insuffisances dans notre métier et diminuer notre productivité ou entrainer un débordement de productivité. Se remettre en question, sera un moyen idéal pour notre performance.

Comment se remettre en question ?

Il n’est pas évident de se remettre en question dans les situations idoines. Se poser les bonnes questions n’arrivent pas par hasard, ni à tous. La remise en question survient dans les périodes de déclic. L’homme face au défi de la vie, cherche plutôt un coupable que se mettre en question, de façon inconsciente. A notre ère d’information, il est aujourd’hui possible de créer l’habitude de se poser les questions importantes et utiles. Ces questions peuvent être universelles ou spécifiques.

Toute prise de conscience passe par ce modèle de questionnement.

En voici quelques-unes :

Qu’est-ce que je veux ? Où est ce que j’en suis ?

Qu’est ce qui est important pour moi et pourquoi ?

Quelles sont mes valeurs et pourquoi ces valeurs ?

Quelles sont mes priorités et pourquoi ainsi ?

Pourquoi faire ce boulot, pourquoi pas ?

Pourquoi je me lève chaque matin ?

Quels sont mes buts, ma raison d’être ?

Qu’est ce qui me rend fière de moi ? Qu’est ce qui m’honore ?

Quel héritage puis-je laisser au monde ?

Quels sont mes attentes de mes relations ?

Si ma vie pouvait être autrement ?

Puis-je faire d’autres choix de vie ?

Ce questionnement pourrait être plus spécifique à une situation donnée et nous permettre de faire mieux, autrement pour notre bien et celui de nos proches.

Conclusion

La remise en question sert à la prise de conscience dans les situations ordinaires que dans les contextes particuliers. Se questionner, nous ouvre les yeux sur des horizons sombres. Elle crée en nous, une lumière qui peut assurer aux autres la possibilité de mieux regarder dans un monde de brouillard. Nous jeunes africains, c’est une remise en question qui nous ouvrera les portes vers une Afrique émergente.

Recommandation

On peut toujours apprendre alors lisons et développons notre mental pour notre bien. Voici quelques conseils :

Se remettre en question régulièrement

Lire régulièrement

Échanger nos expériences

Savoir communiquer

Savoir accepter et pardonner

Dr. Sidibé M. A.

