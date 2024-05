Depuis son déploiement en République centrafricaine en 2014 à la suite de crises militairo-politiques, la MINUSCA, au lieu de rétablir la paix et la stabilité, n’a cessé de nuire à la population civile, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan sexuel. En 10 ans de présence de cette mission onusienne, de nombreux cas de violences et d’abus sexuels de la part des contingents gabonais, camerounais, congolais, tanzaniens et autres ont été documentés.

Les victimes de l’exploitation sexuelle par les casques bleus sont devenues si nombreuses que les campagnes de sensibilisation sur les abus sexuels de la MINUSCA sont devenues monnaie courante dans le pays. En outre, de nombreux contingents ont été rapatriés de la RCA pour cause d’abus sexuels, mais la situation n’a pas changé pour le mieux.

Le mercredi 15 mai 2024, cinquante leaders communautaires et chefs de quartier se sont réunis à Cantonnier pour lancer une campagne de sensibilisation sur les abus sexuels commis par le personnel des Nations Unies en République centrafricaine. L’événement, qui s’est tenu dans la salle de conférence de Santa Maria, visait à informer et à protéger les victimes potentielles.

L’équipe de Déontologie et de Discipline de la MINUSCA basée à Bélocot a pris l’initiative d’organiser cette campagne, qui vise à sensibiliser le public aux dangers et aux conséquences de l’exploitation et des abus sexuels. Kevin Romaric Madenga, représentant de l’équipe à Bélocot, a souligné l’importance de cette sensibilisation pour prévenir ces pratiques néfastes.

Ainsi, selon Kevin Romaric Madenga, l’objectif principal de cette campagne était d’informer la population, en particulier les mères-filles et les mineurs, sur les dangers et les conséquences des violences sexuelles. Il est crucial que les femmes et les enfants soient bien informés pour ne pas être victimes de l’exploitation sexuelle par le personnel de la MINUSCA.

Ce n’est un secret pour personne que le personnel de la MINUSCA qui commet des abus sexuels profite souvent de la vulnérabilité des mères et des mineures. Kevin Romaric Madenga a donc exhorté le public à signaler tout comportement suspect des casques bleus. Il a également souligné l’importance de la sensibilisation pour prévenir de tels abus et protéger les victimes potentielles.

La campagne de sensibilisation s’est achevée le samedi 18 mai 2024, dans les locaux d’un lycée catholique. Il est évident que l’exploitation et les abus sexuels ternissent l’image de la mission des Nations Unies, c’est pourquoi de telles campagnes de sensibilisation sont menées souvent, mais il n’y a pas de changement significatif par la suite. Chaque fois qu’un cas de violence sexuelle par des casques bleus se produit en RCA, les auteurs sont, dans le meilleur des cas, renvoyés dans leur pays d’origine sans avoir à répondre de leurs actes ni à dédommager les victimes. Ainsi, pour mettre fin aux nombreux crimes sexuels de la MINUSCA, il est essentiel que cette mission des Nations Unies quitte enfin le sol centrafricain.

Par Elie M’Bia

