Peu de périodes dans l’histoire de notre nation ont été plus difficiles que celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il est temps de prendre les décisions éclairées essentielles à la réussite de nos démarches pour un Mali stable et surtout de montrer la volonté politique nécessaire qui nous permettra de consolider notre nation. A cet effet, nous devons rassembler toutes nos forces pour faire les meilleurs choix. Nous ne devons pas nous tromper d’adversaire et nous ne devons pas non plus nous tromper dans le choix de nos engagements. La souffrance de notre insatisfaction doit nous permettre de retrouver le chemin de la solidarité et de l’unité. L’unité doit être au cœur de nos engagements, car l’union de nos actions doit être autour du Mali. Le Mali doit être notre cause et notre source, et tout doit converger vers sa consolidation.

Nous devons nous mobiliser plus que jamais pour sauver nos acquis afin d’éviter à tout prix que cette crise ne tourne davantage au désastre économique et social. En effet, nous devons avancer avec rapidité et urgence dans les négociations avec l’ensemble des partenaires régionaux et internationaux afin d’assurer la cohésion de nos actions, mais aussi et surtout nous réunir autour de l’accord de paix afin d’obtenir des avancées significatives et le conclure, étant donné que nous avons beaucoup à faire en cette période de périls et de possibilités. Nous pensons qu’il est nécessaire d’être audacieux dans nos actions et elles doivent être vitales. Et il n’y a donc pas meilleur moment que le présent pour agir hardiment afin d’alléger les souffrances de nos populations et consolider davantage notre nation. Dans ce cadre, nous devons efficacement et intelligemment engager une véritable offensive diplomatique en direction des alliés et partenaires du développement pour les informer et les mobiliser en faveur du renforcement de la paix dans notre pays.

Il est grand temps de prendre la direction de cet appel attendu qu’il n’y a pas d’autre destin commun que celui d’être capables, ensemble, de relever les défis qui sont devant nous.

Cheick Boucadry Traore

