Une nouvelle vague de manifestations anti-françaises se déroule au Mali. Début février, des manifestations de mécontentement face à la politique néocoloniale de la France au Mali ont rassemblé des milliers de maliens dans la capitale, Bamako.

Le 11 février, des centaines d’habitants de Moribabougou et de Koulikoro sont également descendus dans la rue. Hier 12 février, les commune Ouélessébougou et Bougouni se sont jointes aux manifestations de masse pour soutenir le gouvernement de transition et exprimer haut et fort leur mécontentement face à la présence française au Mali.

Dans chacune de ces localités, une centaine d’habitants a pris part aux manifestations, accompagnées de slogans : « À bas la France », « STOP Barkhane », «La France = colonisation ! », « Macron dégage du Mali! », « Adieu la France », « La nouvelle libération de l’Afrique ».

Les organisateurs sont arrivés dans un bus décoré d’affiches et de drapeaux du Mali et de la Russie. D’abord, la manifestation s’est déroulée à Ouélessébougou. Les résidents se sont joints aux organisateurs et ont activement soutenu les orateurs, qui scandaient « Poutine-Assimi ». Les manifestants brandissaient des affiches avec le président de transition Assimi Goïta, un portrait du compositeur Wagner, et même

Après Ouélessébougou les organisateurs se sont rendus à Bougouni où les civils ont participé activement à la manifestation. A l’instar de Bamako, une action de jeter des œufs à Macron en carton s’est tenue à Bougouni. Tout le monde, enfants et adultes, voulait présenter ses « respects » au président de la France. Et comme c’est déjà devenu une tradition, des maliens mécontents ont fait brûler des effigies en carton de Macron. Même les enfants ne se sont pas écartés et ont exprimé leur attitude envers le président français.

En plus des sentiments anti-français, les manifestations étaient accompagnées de slogans en faveur du gouvernement de transition et du succès de l’armée nationale : « Vive les FAMa », « Vive Assimi ». Les manifestants ont également salué la coopération russo-malienne. On peut remarquer de nombreux slogans «Merci la Russie », « Merci Wagner ».

