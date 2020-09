Nosra piétine les cadavres de nos soldats

Alors que le CNSP honore avec dignité ces héros des forces armées maliennes, Nosra se félicite d’avoir endeuillé 46 familles et les insulte en les appelant des apostats.

Des terroristes et des criminels avant d’être des Maliens

Ceux qui pensent et espèrent qu’on peut mettre tous les maliens sans exception autour d’une table se trompent. Les terroristes, y compris maliens, sont devenus des terroristes avant toute chose. Ils pensent, mangent et respirent autrement, car nous sommes tous des ennemis à leurs yeux.

Pour les chefs, hypocrites et lâchent, c’est clair : ils veulent continuer à faire leurs trafics. Drogue, cigarettes, des frères qui traversent les frontières réduits en esclavage et trafiqués comme de la marchandise. Tout est bon pour gagner de l’argent. Il ne faut pas que l’armée malienne reprenne le contrôle du pays, ça serait la fin du business ! Non seulement ce sont des criminels, mais ils sont dévoyés, ils ont renié qui ils étaient. Ils sont traitres à leur cause.

Pour les jeunes qui sont enrôlés avec ces hommes qui n’en sont plus, ils ne comprennent pas qu’ils sont en train de faire leur malheur, celui de leur famille et de leur pays. Ils tuent leurs frères parce qu’on leur dit : regarde ce sont des apostats. Et puis : tiens, voici à manger pour ce soir.

Ne pas les laisser faire sauter la Transition

Je salue ces trois jours de deuil national pour nos soldats, qui sont les véritables artisans de la reconstruction de notre pays, et qui le payent avec leur vie.

Les terroristes profitent de ce moment de discussion et de concertation pour faire exploser leurs bombes et applaudir le spectacle. Ils ne construisent rien, ils essayent de tuer aussi nos espoirs à nous, les jeunes du Mali, parce qu’ils se nourrissent de notre sang et du chaos. Nous devons faire bien attention et ne pas nous laisser abuser par des discours. Il faut regarder les actes : pendant que nous préparons l’avenir, ils piétinent en dansant les cadavres de nos soldats.

Boubacar Samba

@bsamba730

Commentaires via Facebook :