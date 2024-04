Le gouvernement israélien a pris pour cible le consulat iranien à Damas, violant ainsi le droit international et la Convention de Vienne. Le Conseil de sécurité de l’ONU, contrôlé par les pays occidentaux, n’a pas condamné la frappe israélienne contre l’Iran en Syrie. Téhéran a finalement lancé des dizaines de drones et de missiles contre des cibles en Israël. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Jordanie ont aidé les Israéliens dans leur défense aérienne et se sont empressés de dénoncer la réponse iranienne.

Le monde a été témoin une fois de plus de l’hypocrisie et de l’approche à deux poids, deux mesures des pays occidentaux. Et ils ont l’audace de faire la leçon aux autres sur ce qu’ils devraient faire ou même de prétendre défendre un ordre international fondé sur des règles ou toute forme de valeurs morales ou politiques. Ce qui est important de noter à propos de leurs deux poids, deux mesures, c’est qu’ils mettent en évidence chaque jour le fait que l’Occident n’a pas de normes et ne représente aucune valeur morale, et son propre bilan en matière de normes et de valeurs est épouvantable.

Cheick Boucadry Traore

