Tout d’abord, mes meilleurs vœux en ce début de l’année 2020 à toutes les Maliennes et à tous les Maliens mais aussi à nos partenaires présents au Mali qui, comme nous, subissent la conjoncture et la situation critique au Mali du fait de la crise multiforme.

Que le bon Dieu nous fasse converger vers la concorde sur la base des conclusions du DNI (Dialogue National Inclusif), qui a réussi à rassembler et UNIR la diversité malienne autour des problèmes et défis qui assaillent le Mali et générer une excellente moisson à travers ses conclusions : résolutions et recommandations.

Lettre ouverte en ligne adressée au Président du conseil de sécurité de l’ONU, au Secrétaire Général de l’ONU, à son représentant spécial au Mali, au Président du Mali, au Premier Ministre, au CSA, au ministre de la réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale, au Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, au Ministre des affaires étrangères, au Ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, au Ministre de la défense, au Ministre de la sécurité et de la protection civile, au CNCA, aux partis politiques, à tous les Maliens, à tous les Partenaires (ONU/MINUSMA, BARKHANE, …) et aux médias.

Nous venons de finir le Dialogue National Inclusif avec le plus grand bonheur pour Toutes/Tous d’avoir accompli un devoir, celui d’avoir Commencé le relèvement du Mali à travers un sursaut national et un rebond patriotique collectif plaçant le Mali au centre de nos préoccupations.

Le Président Malien Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, l’a dit dans son discours du nouvel an 2020, les recommandations du Dialogue National Inclusif serviront de tremplin au rebond patriotique en 2020 pour tourner la page de la crise sécuritaire qui secoue le pays depuis plus d’une décennie.

Comme je l’avais proposé, la matérialisation de ce sursaut national et de ce rebond patriotique dont parle IBK se fera à travers un front uni, solidaire, proactif et inclusif entre toutes les forces vives de la nation et nos partenaires en s’appuyant (1) à tous les niveaux sur le quartet « Paix, Sécurité, Développement et Justice » symbolisé par le fruit de la mise en œuvre inclusive des résolutions et des recommandations du DNI, ET (2) en plus au niveau local sur les comités consultatifs locaux de sécurité (comme le stipule l’accord de paix en son article 28).

Vous trouverez dans les médias ma proposition d’un tel front uni, solidaire, proactif et inclusif.

L’importance de ce Dialogue National Inclusif est réelle car comme dit IBK et plusieurs experts nationaux et internationaux mais aussi la quasi-totalité des participants à ce DNI, sans le succès de ce DNI, l’année 2019 serait une année noire au Mali.

Un point important montrant l’intérêt de ce DNI, le Premier Ministre, Dr Boubou Cissé, plusieurs anciens Premiers Ministres, plusieurs ministres et des directeurs généraux des institutions étaient avec nous, dans la commission « Paix, sécurité et cohésion sociale / Questions politiques et institutionnelles » pendant plusieurs jours. Ils ont échangé librement avec les participants sur les différentes thématiques.

Les participants ont fait leurs propositions, des fois en s’opposant à celles des personnalités qui étaient dans la salle ou à certaines propositions venant des niveaux régionaux, locaux et de la diaspora. Les échanges étaient francs et chacun défendait ses points de vue et ses recommandations ou celles issues de consensus.

Malgré tout, en mettant le Mali et le patriotisme, à travers le rebond patriotique collectif, en avant, le consensus est apparu sur certaines recommandations et sur les résolutions.

Le rebond patriotique collectif et l’intelligence collective ont permis d’aboutir à des résolutions et recommandations riches, pertinentes et adaptées pour la résolution des problèmes et pour faire face aux défis auxquels est confronté le Mali.

J’avais assuré les bons offices pour l’organisation de la médiation entre IBK et Soumaïla Cissé sur la base d’une plateforme d’entente dont le dernier point est le Dialogue National Inclusif (DNI) entre toutes les forces vives de la nation pour éliminer les mésententes, pour résorber la crise multiforme et pour le bien-être des Maliens.

En tant qu’Expert Emblématique Et Vrai Instigateur du Dialogue National Inclusif au Mali, j’ai écrit une lettre ouverte pour donner les preuves à ceux qui pourront en douter. Vous trouverez ci-dessous le titre de cette lettre publiée le 27 décembre 2019 sur plusieurs médias (facebook, Mali jet, Ba ma da, Koulouba, Icimali, …) :

Dr Anasser Ag Rhissa : Expert Emblématique Et Vrai Instigateur du Dialogue National Inclusif au Mali

Plusieurs internautes m’ont félicité et/ou ont contribué en réponse à cette lettre par téléphone ou par messagerie, c’est le cas, pour ne citer que ceci, de LASTORIA, AG AZAMANE, MIJIYAWA M , de l’ONG Tilwat International et du réseau social sur facebook, UnisSolidaires Durablement, et de certains anonymes qui m’ont adressé des insultes. A ces derniers l’internaute LASTORIA a adressé un message que je publie ci-après.

Je publierai ci-dessous les contributions de deux d’entre eux et ma réponse à un d’entre eux.

Ci-dessous la contribution, le 30 décembre 2019, de l’internaute LASTORIA en réponse à ma lettre ouverte précédente et à ceux qui m’insultent au lieu de contribuer positivement. Je remercie LASTORIA pour cette contribution.

L’histoire n’est pas répétition. Voici le futur candidat président du Mali. Une histoire édentée est une histoire qui meurt. Tout le monde peut l’insulter comme il veut sur ce site mais n’empêche qu’il a eu le courage intellectuel de publier ce qu’il pense. Opportuniste ou pas, à chacun de juger. Mais rassurez-vous, l’opportunisme fait partie intégrante du travail intellectuel. Quant aux aboyeurs des bars frelatés de Chebugu, qui ne sont heureux que lorsque le pays brûle, qu’ils proposent de manière lucide et argumentée ce qu’ils pensent du Mali et de son Avenir. Mais pendant qu’ils aboient, le Mali sombre dans les ténèbres.

Ci-dessous la contribution de AG AZAMANE

Début de la contribution d’AG AZAMANE en réponse à l’article du média, Le Pouce, datant du 30 Décembre 2019.

“Billet : Non, le DNI n’est pas un échec !” titre Le Pouce du 30 Déc 2019; prosaïquement et humoristiquement, je vais verrouiller le clavier de mon “pays” (parent touareg, de Djebok/Inchawadj/Gao), le Dr Anasser Ag Rhissa, qui écrit, noir sur blanc, qu’il est “‘l’Expert Emblématique Et Vrai Instigateur du Dialogue National Inclusif au Mali”!

En tout état de cause de “pax malianacus”, je recommande à IBK, le Mandé Mansa coincé au lieu dit “Kouroukanfouga” (au Mandé) d’adjoindre le rêveur Dr Anasser Ag Rhissa au généralissime ATT pour faire cesser les tueries dans le Macina, le Plateau dogon et les Séno Bnakass et Koro.

Sincèrement

Fin de la contribution d’AG AZAMANE

Ma réponse à la contribution d’AG AZAMANE

Merci AG AZAMANE pour votre contribution éclairée en réponse au “Billet : Non, le DNI n’est pas un échec !” titre Le Pouce du 30 Déc 2019.

Comme vous le dites, j’ai écrit, noir sur blanc, que je suis Expert Emblématique Et Vrai Instigateur du Dialogue National Inclusif au Mali, ET je le confirme. Les preuves ont été données, en partie, dans ma lettre ouverte publiée sur plusieurs médias, facebook, Icimali, Ba ma da, Mali jet, Mali-web, Koulouba, …



Cette lettre porte le titre, Dr Anasser Ag Rhissa : Expert Emblématique Et Vrai Instigateur du Dialogue National Inclusif au Mali

Pour la paix au Mali, vous recommandez à IBK de m’associer à ATT pour la résolution de la crise au centre, en particulier à Mopti.

Je suis partant s’il le décide.



Je suis partant aussi pour l’élargissement de cette mission à tout le Mali, en particulier pour rencontrer Iyad et Amadou Kouffa.

J’avais depuis 2015, écrit une lettre ouverte dans ce sens, republiée plusieurs fois après, afin de proposer une négociation avec eux, ne serait-ce qu’à cause de nos enfants enrôlés dans leurs groupes.

Il serait judicieux d’associer Mahmoud Dicko, Le Chérif de Nioro, des Chefferies traditionnelles, des notabilités et des religieux du Mali, comme indiquée dans ma lettre ouverte que j’avais écrite en 2015 adressée, entre autres, à IBK, aux Maliens et aux partenaires.

Conclusion

Encore une fois, certains pourront dire ou diront que le vrai instigateur du dialogue national inclusif c’est quelqu’un d’autre, peu importe, l’essentiel aujourd’hui, c’est que le Dialogue National ait eu lieu et la moisson (résolutions et recommandations) est excellente.

Au nom du patriotisme, pour la paix et la réconciliation au Mali, ceux qui sont absents de ce dialogue national doivent s’approprier cette moisson et aider à la mise en œuvre de ces résolutions et recommandations du DNI.

Un comité interministériel doit être créé pour coordonner les résolutions et les recommandations issues du dialogue national inclusif sous le leadership du Premier Ministre.

Ce comité pourra être épaulé par le CNCA (placé sous la direction du Bureau du Haut Représentant du Président de la République pour la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale).

Etant rentré au Mali, il serait judicieux que l’ex Président ATT soit désigné par IBK pour être son Haut Représentant pour la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale.

La mission pour résoudre la crise au centre, en particulier à Mopti, pouvant être étendue à tout le Mali n’étant pas en contradiction avec ce poste. Je suis partant pour m’associer à cette mission comme recommandé précédemment en r un internaute.

L’élément clé c’est la pertinence du leadership et de la composition du comité de suivi/évaluation des résolutions et des recommandations du DNI, qui doit être indépendant.

Que ceux qui n’étaient pas au DNI, pour une raison ou pour une autre, sachent qu’on a travaillé pour eux en mettant le Mali, et exclusivement le Mali et le bien-être des Maliens, en avant.

Qu’ils nous rejoignent pour un Mali, Un et Indivisible, Havre de Paix, sans fédération ni confédération ni indépendance d’aucune partie du Mali : à nous TOUTES/TOUS de le réaliser, chacune/chacun doit apporter sa précieuse contribution.

En cette année 2020, nous implorons Dieu pour qu’il renforce la concorde entre nous et nous permette tous ensemble, indépendamment des bords politiques, de mettre en œuvre, de façon inclusive, les résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif au Mali.

AMINE.

Contact

Dr Anasser Ag Rhissa

Expert TIC, Gouvernance et Sécurité

Email : [email protected].fr

TEL au Mali : (00223) 78731461

