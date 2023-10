Tribune : Le Silence terrifiant des démocraties occidentales face au génocide des palestiniens est-il un feu vert donné à Israël pour reproduire les crimes d’Hitler?

L’avènement de l’État d’Israël est l’une des conséquences de la seconde mondiale. Il est une décision ultime pour sauver les Juifs d’une extermination certaine des nazis.

Dans le monde arabo musulman, en particulier au Proche-Orient, la création de l’État Hébreu en 1948 est assimilée à la Nakba: la Catastrophe.

Il signe un retour des juifs après une longue errance soldée par des pages sanglantes contre ce peuple jadis préféré de tous les peuples de leur époque par Allah, Béni et Exalté soit-il.

Un décret divin scella cependant le sort des Juifs pour leur non-respect du pacte

Divin, les crimes perpétrés contre les Messages et Prophètes bien aimés du Créateur, leur désobéissance manifeste, leur ingratitude malgré les bienfaits dont Dieu les a comblés, leur attachement aux plaisirs mondains, leur caractère avarié. Bref Dieu se détourna des Juifs, de ce peuple têtu, traitre et comploteur, ennemi déclaré de la justice, de la concorde et de la foi. Il paiera un lourd tribut pour son manquement envers Dieu. Toutefois, quelques illustres fils d’Israël sont restés dignes, attachés à la religion de Yacob (Israël). Ils manifestent un grand amour pour la paix et le rappel. D’ailleurs certains descendants de ces vertueux ont reconnu à Médine le Prophète de l’islam, comme leurs propres enfants. Ils adhérent à l’invitation du dernier Messager, Sceau des prophètes, Muhammad, (SAW). Ils ont été certes calomnies, combattu en même temps que le Prophète Muhammad (SAW). Il découle donc de l’histoire résumée de ce peuple qu’un grand nombre parmi eux gisent dans l’hypocrisie, l’idolâtrie, la course effrénée des biens de ce monde, l’expansion de la corruption sous toutes ses formes, l’usure, la fitna, bref la démesure et l’indécence, la souillure. Aussi les érudits des écritures saintes ont-ils convenu d’appeler l’avènement d’Israël comme la source de la corruption qui se répandra dans l’univers comme un déchet radio actif puissant, synonyme de trépas pour l’humanité entière.

En effet, Israël pour survivre usera de son génie immense pour contrôler le monde, son industrie, son économie (assurance, banques, ingénierie numérique, etc.) les politiques pour freiner l’accroissement de la population (médicament, vaccins, alimentation, etc.), idéologie belliciste (démocratie), communication (réseaux sociaux, espionnage, internet, ONG et organismes divers), multinationales. Cela signifie concrètement qu’Israël ne se limite nullement à cette bande de terre aride constituée de colonies habitées par des rabbins ultra, derniers vestiges des rescapés des affres de la deuxième guerre mondiale. Israël est une toile d’araignée immense qui influence toute notre vie (téléphone, puces, signes pour se saluer, manger, couleur, vêtements, etc.) L’espace appelé Israël est surtout spirituel et se vit, se célèbre comme un cantique des cantiques suivant un langage codé, des rites païens, dans des institutions internationales (ONU, Banque, FMI, OTAN, etc.). Israël est plus un esprit dans lequel se reconnaissent tous les grands leaders gouvernante, l’élite homosexuelle des nations occidentales. Il est l’aiguille aimantée pour indiquer à ces nations qui lui sont redevables la Voie à suivre. Israël est donc une identité sorte de camisole de force que les pharaons du monde moderne doivent porter comme signe distinctif, uniforme, annonciateur du Prince banni du Royaume terrestre et de tous ses biens. Aussi Israël détient il les Clés, le code secret de ce monde séducteur et décadent. Il s’oppose ainsi à toutes les valeurs authentiques divines et humaines dont Allah a comblé les vertueux y compris parmi ses propres fils. C’est pourquoi Israël et son système tentaculaire sont toujours sur le qui-vive avec leurs yeux de lynx pour détruire tout ce qui menace son appétit maléfique. Comme toute incarnation du Mal les agents double d’Israël implantés partout dans les recoins du monde absorbent, aspirent comme un trou noir les idées véritables d’émancipation de la race humaine, du progrès inhérent à l’homme. Certes c’est un peuple de génie inégale mais le produit émanant de cette forme d’intelligence supérieure porte en lui-même un virus qui phagocyte d’abord les peuples de la périphérie puis le noyau, c’est- à- dire Israël et son cercle fermé de clubs de nations amies. Ce cycle d’autodestruction n’a-t-il pas sonné ? Certainement. La nation israélienne est à l’image de tous les organismes qui dépérissent quand ils atteignent le stade suprême de leur puissance. L’État d’Israël plutôt son système s’est proclamé super puissance.

Cela rassemble bizarrement aux propos de Ramsès II, Pharaon tenus devant les Égyptiens de son époque, signes avant-coureurs de sa noyade.

Comme Pharaon persécuteur des Juifs pendant des siècles, Israël a assujetti les Palestiniens contraints de fuir souvent leur souche, leur territoire historique. Il en résulte massacres, exil, humiliation inqualifiable, confiscation des terres arables, de l’eau palestiniennes.

Comme Ramsès II, l’État Hébreu a tué les fils de la Palestine, confisqué leur liberté, leur terre et assiégé leur mosquée comme les pharaons surveillant les ouvriers juifs sur les chantiers des Pyramides.

Comme Ramsès II Israël pour mieux affaiblir ses sujets, a divisé les Palestiniens. Le HAMAS en est l’illustration contre le FATAH de Yasser Arafat pourchassé puis emprisonné dans l’obscurité totale, privée d’eau et d’électricité jusqu’à développer des formes de ♋ (cancer) incurable. Alors hommes doués de raison cet Israël qui a assassiné de façon inhumaine, le leader historique de la Palestine par pure vengeance n’est-il pas capable d’expérimenter, récidiver la même chose sur son peuple? Indubitablement il le fera sans retenue. Car Israël est l’incarnation de l’ONU sis New York capitale mondiale des Juifs qui y font régner leur justice, prononcer des sentences contre les peuples et les croyances qui les menacent: les Slaves, les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, bref plus de la moitié de l’humanité soumise soit à la guerre, à la dette, ou exposé à la manipulation (OGM, Mensonge en communication, violation de l’intimité par le fichage de tous les citoyens contraints de se vacciner).

Lorsque toutes les institutions internationales jouent à la supercherie sous la férule d’Israël (à l’exception de la Chine, Russie, Corée du Nord, Iran, etc.) l’humanité court à la catastrophe (Nakba en arabe), à une guerre certaine. L’attaque du Hamas est-il le prélude à ce cataclysme ? Seul Allah le Sait véritablement. Cependant lorsqu’une injustice est commise il est du devoir de chaque humain doué du bon sens de le dénoncer soit par l’action, la parole, le cœur, la pensée, etc. C’est incorrect, indécent de se taire face à un crime odieux tel l’embastillement de la Bande de Gaza, de la Palestine abritant le troisième lieu Saint de l’Islam, le Caveau des prophètes. Le silence de l’ONU et de toutes les nations occidentales se réclamant de la démocratie est une complicité active au Pogrom contre cette nation millénaire, invincible, car cette nation abrite aussi la porte par laquelle le Prophète bien aimé s’est levé vers son Seigneur. C’est aussi la terre des prophètes Issa, Moussa, Yacouba, Ibrahim, etc. Alors si vraiment Israël d’aujourd’hui est l’héritier de tous ces illustres prophètes, pourquoi s’entête-t-il à commettre le péché capital pour lequel il a été châtié auparavant (Crimes contre les prophètes et les vertueux)? La réponse est donnée par la boutade du représentant de la Palestine à l’ONU, piège où s’est engouffré l’Israélien colérique.

Il est connu que la puissance et la force appartiennent uniquement à Allah qui les prêtent à qui il veut, le temps de l’évaluer. Une autre vérité Allah s’est interdit à Lui-même l’injustice et l’a interdit à toutes ses créatures. Or si Israël use à volonté de l’injustice il accéléra la colère de Dieu qui ouvrira les écluses de la colère des autres peuples vertueux contre ce grand virus indomptable. Une dernière vérité historique, les faibles ont souvent vaincu les puissants. Le Coran mentionne la bataille entre Romains et Byzantins. On connaît la suite de la prophétie coranique. David a vaincu Goliath. Dans l’histoire moderne les USA, la France ont été vaincus par le Viet Nam, etc. Rien n’exclut que cette leçon se répète. Allah a son plan infaillible. Qu’Israël se rappelle enfin comment il a vu le jour. Les juifs ont été victimes de l’idéologie d’Hitler avec la complicité d’autres juifs. En créant ce territoire les USA et autres nations occidentales Complices de leur extermination, ont voulu leur donner le droit de vivre comme une espèce protégée. Ce pan de terre est une survivance et un don qui leur a été offert, et préfère à l’Ouganda, à l’Éthiopie. Aujourd’hui Israël a oublié son odyssée et fait mauvais usage de ce cadeau, cette arche de Noé. Mais Dieu connait leur vraie intention. La prophétie doit se réaliser inéluctablement. Alors Fils d’Israël vous avez aujourd’hui le soutien des USA, comme Hitler avait les soutiens des puissants de son époque pendant la deuxième guerre mondiale (Turquie, Italie, Japon, etc.), il a pourtant perdu lamentablement. Son système basé sur la suprématie de la race Aryenne a été détruit. Ne craignez-vous pas de subir le même sort avec l’effondrement de votre puissance militaire, de celle de l’OTAN et surtout du Dollar. Le mythe du juif, “race supérieure” n’est plus d’actualité.

L’univers est très vaste et le secours d’Allah est infini. Bientôt vous passerez non pas devant le tribunal de Nuremberg, mais celui de la justice divine. La Palestine ne s’affaissera point. Elle se tiendra debout tel un rocher pointu et bénéficiera de l’amour de tous les peuples vertueux. Alors dirigeants des Nations opprimées servez-vous du modèle de ce peuple sublime encerclé, bombardé intensément sans condamnation des nations dites démocratiques. Prenez votre destin en main et battez-vous avec foi pour exorciser le démon qui menace de détruire l’humanité. La bataille sera très longue, virulente et débordera du Proche-Orient comme un nuage radioactif. Mais le mal sera exorcise et le monde rayonnera de Jouvence.

Puisse Allah étendre sa miséricorde sur la Palestine, sur les nations opprimées et tous les martyrs, vertueux défenseurs de la vérité.

Vive la résistance palestinienne

Vive les défenseurs pacifiques israéliens, Juifs chrétiens et musulmans qui se côtoient autour et dans la mosquée Al Aqsa abritant les trois religions monothéistes, défendant ensemble la naissance de la Palestine, seul gage de sécurité d’un Israël juste, humain et attaché à l’héritage d’Abraham, Confident et Ami d’Allah, patriarche du monothéisme.

Rompez avec le silence complice du système mondial miné par le lobbying sioniste. Sois ambassadeur universel de la paix et concorde entre les nations du monde

Alhassane Gaoukoye, Enseignant chercheur

Commentaires via Facebook :