Un grand rassemblement de soutien au Président Touadera et aux FACA a eu lieu à Bangui

Le mardi 11 juin 2024, un grand rassemblement de soutien au Président Faustin Archange Touadera et aux Forces Armées Centrafricaines (FACA) s’est tenu dans la capitale de la République Centrafricaine. Plus de 1200 habitants de 10 quartiers de Bangui ont exprimé leur gratitude aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour les nombreux sacrifices consentis pour la défense de la nation et la protection des populations civiles et des institutions républicaines. Les participants à cette grande mobilisation, organisée par le leader de l’ONG AZIMUT, Pott Madendama-Endzia, ont également exprimé leur gratitude au Président Touadera et aux autorités actuelles pour la paix et la stabilité dans le pays.

Les manifestants ont notamment dénoncé les activités déstabilisantes de l’espion américain Martin Joseph Figueira, arrêté le 25 mai 2024 à Zemio. Les manifestants ont exigé qu’il réponde de ses crimes contre la paix et le peuple centrafricain.

Les manifestants, vêtus de l’uniforme de l’association « Azimut, je suis un patriote », tenaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Nous soutenons les FACA ! Merci FACA ! », « Jeunesse ensemble avec l’armée nationale », « Merci Président Touadera », « Les Centrafricains soutiennent les FACA », « Nous Centrafricains remercions le Président Faustin Archange Touadera et le gouvernement pour la paix et la sécurité en RCA ».

Les manifestants ont marché vers la place Boganda à partir de quatre points de la ville, parcourant les rues de Bangui et se rassemblant à la place Boganda. Les organisateurs du rassemblement ont lu un mémorandum de soutien au Président Touadera et aux FACA.

Le coordonnateur de l’ONG AZIMUT a par la suite rappelé les grandes lignes des recommandations issues de ce memorandum: « Dans son mémorandum, nous reconnaissons les efforts du gouvernement Centrafricain à travers la vision politique du président Faustin Archange Touadera, les efforts des Forces Armées Centrafricains sur le terrain, l’engouement de la jeunesse à intégrer l’armée nationale et la volonté du peuple Centrafricain qui n’aspire qu’à vivre en paix. Nous recommandons au président de choisir les partenaires pour la sécurité. On s’est rendu compte que les forces qui doivent jouer leur rôle jouent double jeu pour entrainer le pays dans le KO afin de couler le sang des Centrafricains. Nous rendons également un grand hommage à nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS) qui ont perdu la vie sur le champ de bataille au nom de la patrie », a indiqué Pott Madendama-Endzia.

Cette manifestation témoigne de l’éveil de la conscience du peuple centrafricain qui non seulement soutient les autorités et l’armée nationale pour leurs efforts en faveur de la paix, mais aussi condamne les ennemis de la paix qui sapent la sécurité et la stabilité chèrement acquises.

Par Drissa DIARRA

