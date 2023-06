Ils sont en tout 24 agents des banques et assurances à être distingués au CICB le 25 mai dans le cadre de la 4e édition des “Nyeleni et Ciwara de l’ombre”. Parmi les récipiendaires figure Mme Koné Hadja Aïssata Diawelle Ba de la Banque internationale pour le Mali (BIM-SA) qui a reçu un trophée Nyeleni accompagné d’une attestation de reconnaissance pour services rendus à sa structure financière. C’est devant un public des grands jours composé de responsables de banques, d’assurance des parents amis et collaborateurs que les bénéficiaires ont reçu leurs récompenses.

Les Nyeleni et Ciwara de l’ombre” est un événement organisé par l’ONG Apram 2000 et l’agence conseils en communication Friend’s Production afin de récompenser le travail des hommes et des femmes qui se sont illustrés dans leur secteurs d’activités.

Pour cette 4e édition, les organisateurs ont fait un clin d’œil aux banques et assurances du Mali, notamment la Bicim, Boa, BCS, BIM, Banque Atlantique et Coris Banque internationale Mali. S’y ajoutent Sunu Assurances, Sanlam-Vie, Sanlam IARD, Assurances bleues, Sonavie et Atlantique Assurances. Le choix des lauréats, selon les organisateurs, est basé sur l’intégrité, la longévité et la responsabilité.

Concernant le mode de désignation, ce sont les directions de ces différentes structures qui ont proposé leurs lauréats. Et pour jouer sur la carte de la parité et du genre, deux personnes (un homme et une femme) ont été retenus pour chaque structure. Ainsi, au compte de la BIM-SA, c’est sans surprise que Mme Koné Aïssata Diawelle Ba, actuelle responsable Marketing et communication a été retenue. Un choix unanimement salué par tous ceux qui connaissent et côtoient Mme Koné Aïssata Diawelle Ba.

C’est en 1995 que cette détentrice d’un DEA en droit international à l’Université de Belgrade (ex-Yougoslavie) a intégré l’effectif de cette banque. Elle peut se targuer d’un cursus scolaire impressionnant tant au lycée Liberté A de Bamako mais aussi dans des écoles supérieures où elle fut major de sa promotion. Il s’agit de l’ESG-UQAM-Canada MBA en management à l’Institut technique de banque (ITB), d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en banque et d’un brevet professionnel d’employé de banque.

A la BIM-SA, elle a occupé plusieurs postes de responsabilités et a très vite gravi les échelons notamment directrice des risques et des engagements, directrice juridique et contentieux, coordinatrice du plan de transformation et de progrès BIM-SA.

Mme Koné Aïssata Diawelle Ba est de nos jours responsable RSE (responsabilité sociétale des entreprises), responsable de la direction communication et relations publiques et aussi responsable direction du marché des entreprises/institutionnels.

Notons qu’à la cérémonie de remise Mme Koné Hadja Aïssata Diawelle Ba était représentée par sa sœur Madda Ba qui a reçu ses récompenses des mains du responsable de Friends Production, Abdoulaye N. Tembely.

En tout cas du représentant du maire de la Commune III, en passant par le président des personnes âgées jusqu’aux récipiendaires tous ont salué cette initiative visant à reconnaitre le mérite des agents engagés dans le cadre professionnel.

Il sied de préciser qu’en trois éditions, ce sont 88 (66 femmes, 22 hommes) de tous les secteurs qui ont été honorés. Et aussi pour la fête d’indépendance de notre pays, en septembre prochain, ce sera au tour des miniers d’être récompensés des Nyeleni et Ciwara spéciale. Kassoum Théra

