Le Malien Youssouf dit Papou Touré, Président Directeur Général de Diabaly Transit International, a été l’une des figures marquantes de la 19e édition du Prix africain de développement (Padev) 2024, tenue à Kigali du 12 au 15 octobre 2024. Parmi les 500 nominés, 80 lauréats issus de 22 pays ont été primés, dont M. Touré, qui a été salué pour ses contributions exceptionnelles dans le secteur du transit. Il a reçu le Grand prix africain “Prestige étoile”, le consacrant Meilleur promoteur africain de transit.

En plus de cette distinction, M. Touré a été élevé au rang de Dr. Honoris Causa par la Blockchain University, basée à Dubaï et à Londres, renforçant ainsi sa reconnaissance internationale pour son leadership et son impact économique.

Koffi Kouadio, président de la Fondation 225, ainsi que le président du jury, ont salué son parcours exemplaire et son rôle crucial dans la facilitation du commerce international à travers Diabaly Transit International. Ils ont souligné son engagement à inspirer les jeunes entrepreneurs africains et à soutenir le développement économique du continent.

Dans son discours, après avoir reçu ce prestigieux titre, Youssouf Touré a adressé un message aux jeunesses malienne et africaine, les exhortant à la rigueur et à la persévérance, rappelant que “seul le travail paie”. Il a encouragé les jeunes à continuer leurs efforts pour contribuer à la croissance de l’Afrique.

D’autres figures maliennes ont également été distinguées au Padev 2024, notamment : Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali, désigné meilleur Manager africain des services des douanes, Drissa Coulibaly, directeur général de Sogeba, primé dans le secteur de l’industrie agricole, Moussa Hubert Ouologuem, directeur général de Xpert Pro, reconnu pour son travail dans la formation et l’employabilité,

Aboubacar Sidiki Kéita, directeur général d’Ecosup Alternance, salué pour son leadership dans le domaine éducatif, Mahamadou Sanogo, directeur général d’Emploi & Moi, primé en tant que Meilleur promoteur africain de l’emploi et de la formation.

Ces lauréats ont ensuite été reçus par le ministre conseiller Chaga Koné à l’ambassade du Mali au Rwanda, où ils ont été félicités pour leurs accomplissements et leur contribution au rayonnement du Mali à l’international. Le ministre a également évoqué les opportunités offertes par les 23 conventions signées entre le Mali et le Rwanda dans des secteurs stratégiques comme les mines, l’énergie et les technologies de l’information.

Créé en 2006, le Padev continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion du développement durable en Afrique, en récompensant ceux qui contribuent à la transformation socio-économique du continent. Cette édition 2024 a une fois de plus souligné l’importance de reconnaître et de valoriser les talents africains qui façonnent l’avenir de l’Afrique.

K. THERA

