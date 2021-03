Le Jeudi 25 février s’est déroulé à l’hôtel de l’Amitié de Bamako le Gala annuel 2020 de Accountability lab, organisé à l’honneur des lauréats du programme Integrity Icon Mali. Aïssata Sangho, enseignante de son état, résidente de Gourma-Rharous, est l’heureuse déclarée Integrity Icon Mali 2020 avec 22571 voix.

– maliweb.net – Integrity Icon célèbre les fonctionnaires honnêtes et intègres de la fonction publique depuis des années au Mali. Une tradition établie pour encourager l’intégrité et combattre la corruption sous nos cieux, les lauréats de la présente édition sont : Gaoussou Simpara, Moussa Abdoulaye Diarra, Aissata Sangho, Mariam Diarra, Seydou Dao. Après délibération du jury membres dont le président est Daouda Tékété, Mme Aïssata Sangho remporte la première place 22571 voix. Les lauréats ont été départagés suivant un processus qui combine les points obtenus par SMS, en ligne et vote du jury.

Pour le président du jury, la meilleure manière de lutter contre la corruption est d’agir sur les causes plutôt que sur les effets. Et à ses dires, l’expérience de l’icône 2020 mérite d’être connue et servir d’exemple. En effet, Mme Aïssata Sangho, a initié un club de lecture dans sa localité, une volonté pour elle d’apporter un changement dans son environnement en contribuant dans la bonne éducation des enfants.

Moussa Kondo , directeur pays Accountability Lab Mali, dans son allocution, a félicité l’ensemble des lauréats pour leur engagement et leur grand sens de responsabilité individuel dans la bonne réalisation de la Nation. Il n’a pas manqué de remercier les partenaires pour leur confiance et soutien notamment les Pays-Bas dont l’ambassadeur était présent à la réception. L ’ancien ministre de la justice Malick Coulibaly, ancien Icon , et l’ ancien premier ministre Moussa Mara en plus d’autres personnalités étaient également présentes à cette soirée Gala marquant la célébration de Integrety Icon 2020.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

