Ils sont au total 35 membres et personnel du Conseil national de transition à être décorés dans les différents ordres nationaux par le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta pour services rendus à la nation. Les récipiendaires ont officiellement reçu leurs médailles, le mardi 17 décembre 2024 au cours d’une cérémonie présidée par le président du CNT, le général de corps d’armée Malick Diaw.

La cérémonie qui nous réunit est sans, nul doute, la récompense du mérite dans l’effort, l’abnégation, le dévouement et surtout le don de soi pour réaliser l’intérêt suprême de la Nation.

Vous vous êtes fait distinguer par votre assiduité, votre discipline et votre amour du travail bien fait. Cette distinction est un acte de reconnaissance des plus hautes autorités de notre pays et une récompense du service rendu à la nation, de par vos actions de tous les jours.

Cette année, trente-cinq 35 membres et personnel du Conseil national de transition ont été nommés ou promus dans les différents ordres nationaux au sein de notre Institution. Ce nombre relativement élevé traduit la considération du chef de l’Etat, président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, à l’endroit de notre institution.

C’est l’occasion de saluer le chef de l’Etat pour la considération et l’estime qu’il a pour le Conseil national de transition. Au nom du bureau, nous le remercions vivement pour cette marque de considération.

Chers récipiendaires,

La médaille que vous venez de recevoir au nom de son excellence le général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, Grand maître des Ordres nationaux constitue à la fois la reconnaissance par la République de votre mérite et le témoignage de la satisfaction de vos chefs hiérarchiques.

La nation tout entière vous est reconnaissante pour tous les bons et loyaux services que vous lui avez rendus au prix d’énormes efforts ; souvent au prix de grands sacrifices ou de douloureuses renonciations.

En effet, vous avez renoncé quasiment à la vie de famille pour servir le CNT et le pays. Vous avez consenti des sacrifices familiaux lorsqu’il fallait travailler au-delà de certaines heures ou même pendant des jours et périodes de repos à consacrer normalement à la famille.

Cette décoration symbolise la reconnaissance de votre dévouement à notre cher pays, votre persévérance dans le travail et les valeurs que vous incarnez.

Vous devez cette distinction à vos qualités professionnelles, votre sens élevé de la citoyenneté, à votre prestigieux parcours professionnel mais aussi aux sacrifices consentis toutes ces années durant.

La culture de l’excellence nécessite la mise en exergue des compétences morales et techniques des agents publics de l’Etat. C’est ce qui vous a valu la présente décoration de ce jour.

Vos qualités professionnelles et humaines font de vous désormais des exemples pour vos pairs mais surtout pour la jeunesse malienne. J’exhorte les jeunes à s’inspirer de votre parcours et de votre engagement patriotique.

Pour ceux qui n’ont pas la chance d’être décorés cette année, je voudrais leur rappeler qu’ils ne sont pas moins méritants et que certainement leurs mérites et leurs engagements seront aussi récompensées bientôt. Décorés et non décorés de cette année, que nous nous mettons tous au service du Mali. Pour le renouveau de ce pays, nous avons besoin de nous appuyer sur des agents compétents et pétris de valeurs afin de relever le défi qui est le «Mali Kura». Je voudrais au nom des membres du bureau, de l’ensemble du CNT et en mon nom personnel, vous exprimer nos sincères félicitations et nos remerciements pour votre contribution au rayonnement de notre institution.

Avant de terminer mon propos permettez-moi de féliciter, le Grand chancelier des Ordres nationaux pour la qualité de l’organisation de cette cérémonie.

Puisse le Tout Puissant nous protéger, nous guider, et nous inspirer dans nos différentes missions au service du Mali”.

Commentaires via Facebook :