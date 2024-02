cérémonie de remise a été présidée par Madame la Ministre Dembélé Madina Sissoko en présence du Général Sangafourou Gueye, Grand chancelier des Ordres nationaux du Mali. On notait aussi la présence de Mama Djénépo et Mamadou Thierno Sow, respectivement Secrétaire général du MTI et Directeur général des Transports ; ainsi que des parents et amis des 15 récipiendaires, dont Alassane Barro.

Elles sont 15 personnes des structures relevant du ministère des Transports et des infrastructures (MTI) avoir été décorées le 6 février dernier en présence de Mme Dembélé Madina Sissoko. Parmi les récipiendaires, figure Alassane Barro. Ingénieur mécanique auto et chef de la Cellule parc de l’État, il a reçu la Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite national avec effigie «Lion Debout».

Selon ses collaborateurs à la Direction générale des transports (DGT) et les usagers de son service, c’est «une distinction amplement méritée par ce cadre dévoué et disponible». D’un commerce agréable, Alassane Barro est aujourd’hui une courroie de transmission entre les agents de la DGT, entre eux et le cabinet ainsi que les usagers à travers notamment ses initiatives de groupe sur les réseaux sociaux, WhatsApp notamment. Celles-ci lui permettent aussi de partager des informations utiles contribuant ainsi à la communication du département et à lui donner une bonne image auprès de l’opinion nationale. Sans compter son engagement pour la promotion des artistes (les jeunes notamment) et dans le sport, notamment la boxe. Membre de la fédération malienne du noble art (FEMABOXE), «Baron» est le fondateur du club de boxe «Pierre Diakité» (du nom de notre passionné doyen décédé le 4 novembre 2006 à Saint-Domingue où il participait au Congrès de la l’Association internationale de boxe amateur AIBA) de Lafiabougou.

En bon patriote, M. Barro est conscient du poids de la responsabilité liée à cette reconnaissance de la patrie. «Ce que je crains, c’est le revers de la médaille. Si recevoir une médaille est un grand honneur ; c’est aussi une lourde responsabilité qui nous impose, à nous médaillés, une continuité dans la persévérance et le travail toujours bien fait avec une totale intégrité. Nous n’avons plus le droit de baisser les bras, si nous voulons avoir d’autres médailles pour être Chevalier, Officier, Commandeur, Grand Officier… de l’Ordre National», a-t-il confié à la presse après sa décoration. «Je remercie le président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi Goïta ; Madame la ministre Dembélé Madina Sissoko des Transports et des Infrastructures ; et surtout le Directeur général des Transports, Mamadou Thierno Sow». Et de conclure, «mes remerciements vont aussi à l’endroit de tous ceux qui m’aident à progresser, mes parents, mes collègues ; mes amis de la presse, de la culture et du sport…».

A noter que la Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite national avec effigie «Lion Debout» récompense les bons et loyaux services rendus avec «efficience, dévouement, initiative créatrice dans les domaines politique, administratif, militaire, économique, social ou artistique» !

