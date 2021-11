Le vendredi 12 novembre, la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a procédé à la remise de médailles à 14 personnes ayant valablement servi le département et la nation toute entière. Parmi les récipiendaires figure Mme Sangaré Aïcha Koné. Epouse de l’ancien député, ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement Yaya Sangaré, la battante entrepreneure a été plutôt récompensée pour l’énorme travail qu’elle abat à la tête des différentes associations de femmes notamment l’Association Benkadi.

Ils sont 14 personnes (hommes et femmes) à avoir été décorées cette année par le département pour avoir mérité de la nation. Ainsi, les médaillés de Chevalier de l’Ordre national sont au nombre de 5 tandis que ceux du Mérite national avec Effigie Abeille sont au nombre de 9 personnes.

Pour la ministre, c’est l’engagement des récipiendaires, leur exemplarité, leur fidélité à la patrie ainsi que les services rendus qui ont été dignement salués par cette reconnaissance de la nation et qui leur valent d’être à l’honneur. « C’est aussi une partie de votre vie que vous avez consacrée au Mali. Chacun des secteurs dans lesquels vous avez travaillé représentent des pans entiers de la vie de la nation. Vous avez exercé vos métiers avec toute l’exigence que cela demande. Nous vous devons à ce titre toute la reconnaissance de la République », a fait savoir Mme le ministre Wadidié Founè Coulibaly.

Entrepreneure, Mme Sangaré Aïcha Koné fait partie des rares femmes mises à l’honneur cette année. Ainsi, la présidente de l’Association Benkadi de Lassa et de plusieurs autres associations, également propriétaire de l’Unité de transformation laitière « Aïcha Nônô », a été décorée de la médaille du Mérite national avec Effigie Abeille pour le travail inlassable qu’elle abat au quotidien. En effet, Benkadi est un regroupement de femmes initié par Mme Sangaré pour la promotion et l’autonomisation des femmes pour la plupart rurales. Elle mène des activités multifonctionnelles telles que la teinture, la couture, le jardinage, l’élevage. Cette association fait partie de la Plateforme des femmes entrepreneures qui se sont réunies pour mettre en place des activités génératrices de revenus. Quant à l’Association Tous Ensemble, elle intervient dans le domaine humanitaire notamment auprès des enfants démunis, les orphelins et les veuves. En ce qui concerne l’ONG ADFM, elle vient en aide aux jeunes filles victimes de grossesses non désirées pour diverses raisons en vue de leur faciliter l’insertion socio-professionnelle.

C’est au regard de tous les efforts consentis à la tête de ces différentes associations que l’infatigable femme au service de ses sœurs, filles et la nation toute entière a été mise à l’honneur à travers cette distinction. Toute émue après avoir reçu sa médaille, Mme Sangaré a laissé entendre que : « Cette médaille m’a beaucoup réconfortée. Je sais que le travail bien fait est toujours payé. De ce fait, à partir d’aujourd’hui, je vais redoubler d’efforts pour mériter une autre médaille encore plus valeureuse ».

Alassane Cissouma

