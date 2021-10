Pour les loyaux services rendus à l’Anadeb : Trois personnalités célébrées par le Directeur Général Abdoulaye Kaya pour leur engagement et leur vision !

La salle de réunion de l’Agence nationale de développement des biocarburants (Anadeb) a été baptisée au nom de Mme Théra Aminata Fofana, première directrice générale adjointe tandis que le laboratoire d’analyse qualité porte le nom de Hamata Ag Hantafaye, premier directeur général. Et le bâtiment administratif a été baptisé au nom d’Abdoulaye Diané, président du Conseil d’administration sortant de l’Anadeb.

Depuis sa nomination à la tête de l’Agence nationale de développement des biocarburants (Anadeb) le jeune directeur général, Abdoulaye Kaya, ne cesse d’innover. En quelques mois seulement, il est en train de donner une autre image à cette structure.

L’Anadeb vient de rendre un vibrant hommage à trois grandes personnalités qui ont contribué à la promotion et au développement de la structure. Il s’agit de Mme Théra Aminata Fofana, première directrice générale adjointe, Hamata Ag Hantafaye, premier directeur général et Abdoulaye Diané, président du Conseil d’administration sortant.

Cette cérémonie de reconnaissance s’est déroulée dans les locaux de l’Agence sous la présidence effective du directeur général, Abdoulaye Kaya. Etaient également présents les membres du Conseil d’administration, le conseiller technique chargé des énergies renouvelables et responsable de programme, ainsi que le représentant du personnel.

Le directeur général Abdoulaye Kaya était visiblement très heureux et fier de prendre la parole devant tout ce beau monde. “Plus de 10 ans après sa création, l’Agence nationale de développement des biocarburants, en collaboration avec ses partenaires stratégiques, a enregistré des résultats remarquables. Ces résultats ont pu être obtenus grâce à l’engagement et à la vision de la femme et des hommes que nous célébrons aujourd’hui.

La présente cérémonie est une reconnaissance du personnel pour les loyaux services que vous avez rendus à l’Agence et qui lui ont permis d’être citée aujourd’hui comme une référence dans le domaine du développement des biocarburants. Cette cérémonie cadre parfaitement avec l’image et le souvenir que vous avez laissés au personnel de l’Anadeb” dira Abdoulaye Kaya, avant d’ajouter : “Les actions et les efforts inlassables que vous avez déployés et qui ont permis à l’Agence d’engranger les résultats serviront de tremplin pour le personnel et les cadres que nous sommes, tout au long de notre carrière professionnelle.

En effet, vous êtes aujourd’hui des références et des modèles pour les jeunes cadres qui ont eu la chance d’être à votre école. Nous avons suffisamment appris de vous à travers votre sens élevé du travail bien fait, votre engagement et votre dévouement pour la réussite de l’Agence et enfin votre intégrité professionnelle et morale”.

Au regard des qualités professionnelles et morales qui ont caractérisé durant le passage des trois personnes à l’Anadeb, le directeur général n’a pas hésité un seul instant à la proposition du personnel de baptiser la salle de réunion au nom de Mme Théra Aminata Fofana, le laboratoire d’analyse qualité au nom de Hamata Ag Hantafaye et le bâtiment administratif au nom de Abdoulaye Diané. “Mes collaborateurs et moi-même serons toujours à votre écoute et prenons l’engagement de porter plus haut le flambeau de l’Anadeb afin de participer de façon significative, au développement du Mali à travers les bioénergies” dira-il.

Profitant de cette occasion, le directeur général de l’Anadeb a rendu un vibrant hommage au ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, pour son soutien et son engagement personnel à promouvoir le développement des bioénergies. “Qu’il me soit aussi permis de remercier les partenaires techniques et financiers et l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités de l’Anadeb pour leur présence constante à nos côtés” a conclu Abdoulaye Kaya.

El Hadj A.B. HAIDARA

